Moto3-Rennen in Spielberg 2023: Deniz Öncü gewinnt Fotofinish gegen Holgado

Heimsieg für KTM in der Moto3-Klasse beim Grand Prix von Österreich in Spielberg. In einem Herzschlagfinale setzte sich Deniz Öncü hauchdünn gegen Daniel Holgado durch und feierte seinen zweiten Saisonsieg 2023. Mit Ayumu Sasaki (Husqvarna) auf Platz drei standen ausschließlich Fahrer der Pierer Mobility AG auf dem Podest. Es war der 100. Sieg von KTM (ohne die Schwestermarken gerechnet) in der kleinsten Klasse.

"Meine Pace war schon nicht schlecht, aber meine Traktion aus der letzten Kurve heraus war richtig gut", sagt Öncü. "Ich bin im gesamten Rennen einfach ruhig geblieben. Wenn ich auf den Geraden mal überholt habe, dann habe ich auf der Bremse alles wieder verloren. Es kam heute einfach darauf an, clever zu agieren."

"Ich habe mein Bestes geben. Letzten Endes hat dieses Rennen nicht der Schnellste gewonnen, sondern der Cleverste. Derjenige war heute ich, aber mein Kumpel auf dem zweiten Platz war auch sehr schnell. Vielen Dank an mein Team für den Einsatz."

Beim Start zum Rennen über 20 Runden bildete sich die gewohnt große Spitzengruppe. Da der Windschatten auf der schnellen Spielberg-Strecke eine wichtige Rolle spielt, konnte sich zunächst niemand vorne absetzen.

Es bildete sich in der Anfangsphase dennoch eine siebenköpfige Spitzengruppe mit Holgado, Polesetter Collin Veijer (Husqvarna), Öncü, David Alonso (GasGas), Jaume Masia (Honda), Sasaki und Riccardo Rossi (Honda).

In der vierten Runde wurde Masia plötzlich langsamer. Die Honda blieb neben der Strecke stehen. Glück hatte Sasaki, der der schlagartig langsamer werdenden Honda aus Hinterrad fuhr, aber sitzenblieb und die Fahrt fortsetzen konnte. Durch diesen Zwischenfall brach die Spitzengruppe auf.

Holgado, Öncü und Veijer hatten dadurch eineinhalb Sekunden Vorsprung. Alonso und Sasaki schafften wieder den Anschluss, womit fünf Fahrer vorne waren. Angriffslustig war Veijer, der in Runde neun die Führung übernahm. Aber es gab wie immer unzählige Überholmanöver.

In Runde 12 setzte sich Silverstone-Sieger Alonso an die Spitze des Feldes, aber Momente später stürzte der Kolumbianer am Eingang der Schikane (Kurve 2). Somit schrumpfte die Spitzengruppe auf vier Fahrer von zwei Teams - Ajo und IntactGP.

Wenige Zentimeter entscheiden

Es bahnte sich eine enge Entscheidung an. Zu Beginn der letzten Runde führte Holgado vor Sasaki, Öncü und Veijer. In Kurve 1 bremste sich Sasaki am WM-Führenden vorbei und übernahm die Spitze. Aber in Kurve 3 attackierte Holgado auf der Innenseite.

Holgado, Öncü und Sasaki fuhren nebeneinander auf Kurve 4 zu und am Ende der Schönberg-Geraden war der Japaner wieder vorne. Vor der Rindt-Kurve blockte Sasaki innen ab, aber Holgado machte sein Manöver in der Zielkurve. Das nutzte auch Öncü.

Der Türke zog nach innen und beschleunigte auf die Ziellinie zu. Holgado konnte nicht ganz so viel Schwung nehmen und fuhr direkt daneben. Auf der Linie hatte Öncü die Nase um 0,005 Sekunden vorne. "Das Rennen heute war mal wieder ein verrücktes Moto3-Rennen", kommentiert Holgado.

"Wir haben an diesem Wochenende gut gearbeitet. Hier in Österreich zu fahren, das ist für uns KTM-Piloten immer ganz besonders. Gratulation an Deniz, der in der letzten Kurve sehr clever war. Ich blicke jetzt schon auf das nächste Rennen."

Sasaki wurde durch Holgados Manöver in der Zielkurve nach außen gedrückt und verlor den Schwung. Somit wurde der Japaner Dritter: "Die letzte Kurve hätte ich vielleicht noch ein bisschen enger fahren können, aber wenn ich in dieser Kurve dichtmache und innen noch jemand ist, dann bin ich derjenige, der stürzt."#

"Und da ich schon den Vorderreifen von Holgados Motorrad gesehen habe, wollte ich die Kurve nicht dichtmachen. Am Kurvenausgang habe ich dann einen Fehler gemacht. Ich wollte nicht auf die grüne Fläche kommen."

Platz vier war das beste Ergebnis von Veijer in der noch jungen WM-Karriere des Niederländers. Drei Sekunden hinter der Spitzengruppe kam Ivan Ortola (KTM) als Fünfter ins Ziel. Bester Honda-Fahrer war Rossi als Sechster.

Das PrüstelGP-Team nahm keine WM-Punkte aus Österreich mit. Nach einer Long-Lap-Strafe kam Joel Kelso (CFMoto) als 16. ins Ziel. Xavier Artigas wurde 19. Der Schweizer Noah Dettwiler (CFMoto) beendete seinen ersten Grand Prix auf Platz 20.

Mit diesem Ergebnis baute Holgado seinen WM-Vorsprung auf Sasaki auf 26 Punkte, also mehr als einen Sieg, aus. Öncü hat als WM-Dritter 37 Zähler Rückstand.

Der nächste Grand Prix findet am 3. September in Barcelona (Spanien) statt. Am Montag danach gibt es einen offiziellen Testtag, wo die Moto2-Klasse zum ersten Mal die Pirelli-Reifen für das nächste Jahr probieren werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.