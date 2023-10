Moto3-Rennen Mandalika: Diogo Moreira feiert Premierensieg

Diogo Moreira hat sein erstes Moto3-Rennen gewonnen. Der KTM-Pilot setzte sich beim Grand Prix von Indonesien in einem engen Kampf gegen David Alonso (GasGas) und David Munoz (KTM) durch. Moreira ist der erste Brasilianer seit Alex Barros in Estoril 2005, der in der Motorrad-WM gewinnt.

"Ich bin überglücklich! Jetzt hat es endlich mit meinem ersten Sieg geklappt", sagt Premierensieger Moreira, der seit dem zweiten Rennen dieser Saison in Argentinien, wo er Zweiter wurde, nicht mehr auf dem Podest stand.

"Ich muss mich bei meinem gesamten Team und bei meiner Familie bedanken. Vielen Dank! Wenn wir so weitermachen, werden noch weitere Siege folgen."

Sasaki stürzt noch vor Start des Rennens

Noch bevor das Rennen startete, gab es den ersten Sturz. Ayumu Sasaki (Husqvarna) war in der Sichtungsrunde zu Boden gegangen, hatte es aber in die Startaufstellung geschafft, wo noch schnelle Reparaturarbeiten an seinem Bike vorgenommen wurden. Er konnte von Startplatz elf ins Rennen gehen.

Von der Poleposition startete Moreira, der sich zunächst auch an die Spitze setzte. Dahinter reihten sich Collin Veijer (Husqvarna) und Alonso ein. WM-Leader Jaume Masia (Honda) fiel von Platz zwei aus auf Rang sieben zurück.

Sasaki kam nach seinem Malheur vor dem Start nicht gut weg und musste fast das komplette Feld vorbeilassen. Die erste Runde beendete der Japaner auf Platz 22.

Holgado kämpft sich früh an die Spitze

Daniel Holgado (KTM) machte auf den ersten Kilometern richtig Druck und legte sich einen nach dem anderen Fahrern zurecht. Nach anderthalb Runden übernahm er erstmals die Führung. Auch Masia kam wieder nach vorn und reihte sich hinter Holgado, Veijer und Alonso vorläufig auf dem vierten Platz ein.

Ivan Ortola (KTM) erhielt nach einem Frühstart eine doppelte Long-Lap-Penalty und war damit früh aus dem Rennen ums Podium. Auch Teamkollege Stefano Nepa musste einmal durch die lange Runde. Er hatte im Training gelbe Flaggen missachtet.

Nach vier Runden hatte sich Masia bis auf Platz zwei vorgekämpft und machte Druck auf Holgado. In Runde sieben tauschten beide erstmals die Positionen, Holgado konnte seine Führung jedoch behaupten. Das Feld lag immer noch eng zusammen. Erst hinter Rang elf bildete sich eine erste größere Lücke.

Tracklimits werden Holgado zum Verhängnis

Für Sasaki ging kaum etwas vorwärts. Der Husqvarna-Pilot fuhr außerhalb der Punkte auf Platz 20, gewann aber eine Position, als Adrian Fernandez (Honda) gestürzt ausschied.

Zur Rennhälfte begann die Spitzengruppe, sich zu splitten. Die Top 6 mit Holgado, Moreira, Veijer, Masia, Alonso und David Munoz (KTM) setzten sich etwas ab. Durch ständige Positionskämpfe schloss sich die Lücke aber schnell wieder. Taiyo Furusato (Honda), Matteo Bertelle (Honda) und Deniz Öncü (KTM) kamen ran.

Bei noch sechs zu fahrenden Runden erhielt Holgado wegen wiederholter Tracklimits-Verstöße eine Long-Lap-Penalty, durch die er bis auf Platz zehn zurückfiel. Masia übernahm die Führung, hatte aber Munoz und Moreira am Hinterrad kleben.

Wilde Schlussphase sieht Moreira als Sieger

In die letzte Runde bog Moreira als Spitzenreiter ein und konnte sich dort trotz wiederholter Attacken bis ins Ziel behaupten. Im Kampf um die restlichen Podestplätze setzen sich Alonso und Munoz denkbar knapp durch. 0,130 Sekunden trennten die Top 3. Veijer fehlten nur sechs Hundertstel auf Platz drei.

Masia fiel im Schlusssprint noch auf Rang sechs hinter Jose Antonio Rueda (KTM) zurück. Dahinter reihten sich Furusato und Öncü ein. Holgado überquerte die Ziellinie zwar als Neunter, erhielt in der Schlussphase aber eine zweite Long-Lap-Penalty.

Weil er diese im Rennen jedoch nicht mehr antrat, verhängte die Rennleitung eine Drei-Sekunden-Strafe, die den KTM-Piloten im Endergebnis bis auf Platz 14 zurückwarf.

Top 4 in der WM innerhalb von 29 Punkten

Ortola erbte Rang neun. Nepa komplettierte die Top 10. Die restlichen Punkteränge gingen an Bertelle, Kaito Toba (Honda), Riccardo Rossi (Honda), Holgado und Ryusei Yamanaka (GasGas). Sasaki kam als 18. ins Ziel und blieb ohne einen Zähler.

Dadurch konnte Masia seinen Vorsprung auf den Japaner in der WM auf 16 Punkte ausbauen. Holgado liegt auf Platz drei 17 Punkte zurück. Reelle Chancen auf den Titel hat auch noch Alonso, der als Vierter 29 Zähler Rückstand hat.

