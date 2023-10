Moto3-Rennen Motegi: Jaume Masia übernimmt mit Sieg die WM-Führung

Führungswechsel in der Moto3-Weltmeisterschaft! Mit dem Sieg beim Grand Prix von Japan übernahm Jaume Masia (Honda) die Führung in der Gesamtwertung. Der Spanier gewann in Motegi vor Ayumu Sasaki (Husqvarna) und Daniel Holgado (KTM).

"Ich fühle mich heute unglaublich gut", atmet Masia durch. "Ich habe versucht, mir so gut wie möglich einzuprägen, wo es noch nasse Stelle gab. Mental war das wirklich ein schwieriges Rennen, denn die anderen waren ebenfalls sehr schnell."

Beim Start zum Rennen über 17 Runden setzte sich Deniz Öncü (KTM) an die Spitze des Feldes. Es folgten Holgado, Stefano Nepa (KTM), Masia, Ivan Ortola (KTM) und Sasaki. In der Anfangsphase bestimmte Öncü das Tempo. Holgado, Masia und Sasaki brachten sich dahinter in Stellung.

Es formierte sich diese vierköpfige Spitzengruppe. In Runde sieben übernahm erstmals Masia die Führung. Auch Sasaki zog an Öncü vorbei und sortierte sich als Zweiter ein. Aber im Gegensatz zu Indien konnten sie sich nicht absetzen.

Sieben Runden vor Rennende hatte Masia plötzlich etwas mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung, weil sich dahinter Sasaki und Öncü ein enges Duell mit mehreren Überholmanövern lieferten. Aber dann stürzte Öncü in Kurve 9.

Somit hatte Masia eine knappe Sekunde Vorsprung auf das Duo Sasaki und Holgado. Auch sie lieferten sich ein Duell, wodurch Ortola und Nepa aufschlossen. Gleichzeitig wuchs an der Spitze Masias Vorsprung auf eine Sekunde an.

Das Duell zwischen Sasaki und Holgado beruhigte sich wieder. Beide versuchten Masia wieder einzuholen. Sie kamen bis auf acht Zehntelsekunden heran, aber Masia reagierte darauf. Für die letzte Runde hatte er eine knappe Sekunde Vorsprung.

Daran änderte sich nichts mehr. Sasaki und Holgado duellierten sich bis zum Zielstrich um Platz zwei. Schließlich hatte Sasaki die Nase hauchdünn vorne, weil Holgado am Ausgang der Zielkurve auf dem Randsteinen einen Rutscher hatte.

Mit diesem Ergebnis hat Masia nun sechs WM-Punkte Vorsprung auf Sasaki. "Ich fühlte mich gut, als ich hinter Masia fuhr", sagt der Japaner über sein Rennen. "Ich glaube, wir hatten eine vergleichbare Pace, auch am Schluss noch. Deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht."

Holgado fiel in der WM auf Platz drei zurück. Neun Zähler fehlen auf Masia. "Jaume war wieder verdammt schnell", kommentiert er. "Ich bin sehr zufrieden, denn ich habe mein Gefühl wiedergefunden. Mit Blick auf die WM muss ich einfach ruhig bleiben. Die Saison ist sehr lang."

Nepa wurde in Motegi Vierter, gefolgt von Ortola. Die nächste Gruppe ab Platz sechs führte David Munoz (KTM) vor David Alonso (GasGas), Kaito Toba (Honda), Ryusei Yamanaka (GasGas) und Jose Antonio Rueda (KTM) an.

Collin Veijer (Husqvarna), der zweite Fahrer von IntactGP, wurde Elfter. PrüstelGP sammelte mit Joel Kelso (CFMoto) einen WM-Punkt. Xavier Artigas schied durch Sturz in Kurve 1 aus.

Der nächste Grand Prix findet am 15. Oktober in Indonesien statt.

