Moto3-Rennen Silverstone: David Alonso gewinnt von Startplatz 28

Moto3-Rookie David Alonso hat am Sonntag in Silverstone seinen ersten Grand Prix gewonnen. Der GasGas-Pilot startete von Platz 28, arbeitete sich aber früh ins Spitzenfeld vor und setzte sich am Ende in einem engen Kampf gegen Ayumu Sasaki (Husqvarna) und Daniel Holgado (KTM) durch.

Damit schrieb Alonso Geschichte, denn er ist der erste Kolumbianer überhaupt, der in einem WM-Rennen triumphiert. "Dieses Gefühl ist unglaublich!", jubelt er nach seinem Premierensieg. "Gestern Abend war ich niedergeschlagen, weil ich so viel verloren hatte und ich wusste, dass es im Rennen schwierig werden würde."

"Heute Morgen aber habe ich mir Mut zugesprochen. Ich habe mich nur auf das Rennen konzentriert. In den letzten zwei Kurven war mir klar, dass es klappen wird. Unglaublich! Ich widme diesen Sieg meinem Team, meiner Familie und meinen Freunden."

Das erste Rennen startete bei kühlen, aber weitgehend trockenen Bedingungen. Nur vereinzelt gab es noch feuchte Stellen auf dem Asphalt. Angesetzt waren 15 Runden.

Polesetter Masia stürzt in Führung liegend

Jaume Masia (Honda), Scott Ogden (Honda) und WM-Leader Holgado standen in der ersten Startreihe. Doch für Lokalmatador Ogden begann schon die Aufwärmrunde mit Problemen. Er kam nicht vom Fleck und musste sein Bike von der Strecke schieben, um das Feld dann vom letzten Platz der Startaufstellung aufzurollen.

Den besten Holeshot hatte Masia. Er wurde aber bereits in Kurve 1 von Holgado überholt. Lange hielt er sich aber nicht an der Spitze. Nach wenigen Kurven preschte Deniz Öncü (KTM) nach vorn. Noch im Verlauf der ersten Runde wechselte die Führung zwischen diesen drei Namen mehrfach hin und her.

Sasaki und Ivan Ortola (Honda) hielten auf den Plätzen vier und fünf den Anschluss. Alonso, der aus der letzten Startreihe losgefahren war, hatte in den ersten zwei Runden zahlreiche Positionen gutgemacht und lag bereits auf dem siebten Rang.

In Runde drei kam es zum ersten Rennsturz: Es erwischte ausgerechnet Masia, der in Führung liegend in Kurve 4 übers Vorderrad wegrutschte. Er fuhr weiter, war aber Letzter.

Ständige Führungswechsel prägen das Rennen

Holgado übernahm die Führung. Sein erster Verfolger hieß Diogo Moreira (KTM), der nun auch im Kampf um die Spitze mitmischte. Das Feld lag wie immer eng zusammen. Die erste größere Lücke von gut einer Sekunde bildete sich erst nach Platz 18.

Bei noch zehn zu fahrenden Runden übernahm Alonso erstmals die Führung, doch auch er konnte seine Verfolger nicht abschütteln. Es blieb ein typisches Moto3-Gruppenrennen mit harten Zweikämpfen, in dem sich bis zum Schluss kein klarer Favorit abzeichnete. Die Positionen wechselten mit fast jeder Kurve.

Drei Runden vor Schluss schied nach Masia auch sein Leopard-Teamkollege Tatsuki Suzuki (Honda) im Kampf ums Podest aus. Er stürzte und riss dabei Matteo Bertelle (Honda) mit. Holgado erhielt derweil eine Tracklimits-Warnung. Er durfte sich also keinen Verstoß mehr erlauben, sonst drohte ihm eine Strafe.

Zweitengste Top 15 in der Geschichte der Moto3

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Die Entscheidung fiel in der letzten Runde. Holgado begann diese in Führung liegend, gefolgt von Alonso und Öncü. Dahinter nutzte Sasaki den Windschatten und schob sich von Platz vier an die Spitze.

Doch Alonso gab nicht auf und zog auf der Hangar-Geraden wieder vorbei. In den letzten drei Kurven ließ er sich den Sieg nicht mehr nehmen. Sasaki musste sich zum dritten Mal in Folge mit Platz zwei zufriedengeben. Holgado setzte sich im Kampf um den letzten Podestplatz erfolgreich gegen Ortola durch.

David Munoz (KTM) komplettierte die Top 5. David Salvador, Diogo Moreira, Antonio Jose Rueda (alle KTM), Colin Veijer (Husqvarna) und Romano Fenati (Honda) belegten die restlichen Top-10-Plätze. Öncü fiel nach seinem späten Fehler auf Platz elf zurück.

Mit den ersten 15 Fahrern innerhalb von 1,572 Sekunden geht das Rennen in Silverstone als zweitengstes in die Geschichte der Moto3 ein. Nur in Mugello 2017 ging es noch enger zu. Damals lagen die Top 15 innerhalb von 1,553 Sekunden.

Masia schaffte es nach seinem Sturz nicht in die Punkteränge. Der Polesetter wurde 18. - direkt hinter Ogden, der nach dem Problem am Start auf Platz 17 ins Ziel kam.

In der WM büßte Masia damit einen Platz ein und fiel auf Platz drei hinter Sasaki zurück. An der Spitze der Gesamtwertung liegt weiterhin Holgado, dessen Vorsprung sich nunmehr auf 22 Punkte beläuft. Masia hat 32 Punkte Rückstand. Ortola und Öncü liegen auf den Plätzen vier und fünf. Alonso ist nach seinem Sieg neuer Sechster.

