Moto3-Revolution 2028: Erste Details zum Einheitsmotorrad von Yamaha

Die Moto3-Klasse steht vor einem großen Umbruch. Ab 2028 wird Yamaha ein neues Einheitsmotorrad an alle Teams und Fahrer liefern. KTM und Honda werden sich dann aus der kleinsten Klasse zurückziehen.

Im Rahmen der Dutch TT in Assen präsentierten die MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) und Yamaha die Pläne für die Zukunft der kleinsten Grand-Prix-Klasse.

Yamaha entwickelt einen komplett neuen Prototypen. Der Motor basiert auf der CP2-Serienplattform und stammt von der Yamaha R7. Allerdings wird dieser Motor umfassend getunt.

Die Performance des Motorrads soll über dem aktuellen Moto3-Niveau liegen. Die technischen Eckdaten lauten, dass das Motorrad etwa 120 Kilogramm wiegt und in der Grand-Prix-Klasse über 95 PS leistet.

"Es handelt sich nicht um ein abgeleitetes Serienmotorrad", betont Yamaha-Manager Paolo Pavesio. "Der Motor basiert zwar auf einem Serienaggregat, wird aber massiv modifiziert."

"Wir reduzieren das Gewicht deutlich, unter anderem durch umfangreichen Einsatz von Magnesium, was man an der Farbe einiger Bauteile erkennen kann. Die Leistung wird erhöht, und es wird ein vollständiges Renngetriebe verbaut."

"Der Motor ist der einzige Teil aus der Serie, alles andere ist ein kompletter Prototyp. Der Rahmen, die Schwinge und das gesamte Fahrwerk sind als reinrassige Rennkomponenten ausgelegt."

"Wir haben keine einzige Schraube aus bestehenden Yamaha-Superbike-Komponenten übernommen, um diese neue Moto3 zu bauen." Der neue Moto3-Prototyp wird in Europa entwickelt und gebaut, vor allem in Italien.

Die Teams kaufen die Motorräder bei Yamaha, der Motor wird an den Veranstalter, also an MotoGP SEG verleast. Yamaha kümmert sich um Wartungsarbeiten beim Motor. Nach den ersten drei Jahren ist ein Modellupdate vorgesehen.

Moto3-Yamaha soll in weiteren Nachwuchsserien eingesetzt werden

Der Vertrag zwischen MotoGP SEG und Yamaha umfasst aktuell sechs Jahre, von 2028 bis 2033. Beide Seiten gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit länger als sechs Jahre läuft.

Denn das Programm mit Yamaha ist sehr umfangreich geplant. Dieses Motorrad, das noch keinen Namen trägt, soll nämlich nicht nur in der Moto3-WM zum Einsatz kommen, sondern auch in regionalen Rennserien unterhalb der WM.

Ab 2029 wird das Yamaha-Motorrad auch in der Junioren-Weltmeisterschaft (JuniorGP) für zunächst sechs Jahre eingesetzt. Anschließend sollen auch die diversen Talent-Cups auf den Yamaha-Prototypen wechseln.

"Wir hoffen", sagt MotoGP-Sportdirektor Carlos Ezpeleta, "dass es dann auch Ausweitungen auf verschiedene globale Serien auf der ganzen Welt geben wird. Das Ziel ist, dass Fahrer weltweit direkt in die Weltmeisterschaft aufsteigen können."

"Ohne zwingend den Weg über eine bestimmte Serie wie die JuniorGP gehen zu müssen. Das ist sozusagen die langfristige Vision. Die Idee ist, dass wir für alle Junior-Meisterschaften weltweit eine abgespeckte Spezifikation haben werden."

"Diese ist etwas günstiger und leistungsmäßig leicht reduziert, was gut zur globalen Ausrichtung dieser Klasse passt. Insgesamt lösen wir damit mehrere Probleme der aktuellen Moto3-Struktur."

"Erstens werden alle Fahrer mit exakt identischem Material antreten können. Zweitens ist das Konzept besser auf die heutigen Fahrer abgestimmt, was Alter und Körpergröße in der Weltmeisterschaft betrifft."

"Ich denke auch, dass es eine sicherere Klasse wird, aufgrund der Gruppendynamik, die wir derzeit in der Moto3 sehen. Und schließlich ist das Ziel aus Kostensicht bei etwa 50 Prozent der aktuellen Moto3-Kosten zu liegen."

"All das zusammen ergibt ein sehr attraktives Gesamtpaket, nicht nur für dieses Fahrerlager, sondern für den Motorsport weltweit", ist Ezpeleta überzeugt. Der neue Yamaha-Prototyp wird größer, leistungsstärker und schneller sein.

Mehr Leistung soll Gruppenbildung verhindern

Im Vergleich zu den aktuellen Moto3-Motoren, die rund 55 PS haben, wird sich die Leistung fast verdoppeln. Und genau das kann laut Ezpeleta die Sicherheit verbessern, weil die Bedeutung des Windschattens reduziert wird.

Deshalb würden sich in den Rennen nicht so große Gruppen bilden wie aktuell in der Moto3. "Das Ziel ist, dass das Motorrad schneller als das aktuelle Moto3-Bike ist - was man auf den ersten Blick nicht unbedingt als sicherer bezeichnen würde."

"Entscheidend ist aber die Renndynamik", so Ezpeleta. "In der Moto3 spielt der Windschatten derzeit eine extrem große Rolle, und genau dieser Effekt soll deutlich reduziert werden, basierend auf unseren Analysen."

"Man sieht das bereits in Serien wie Moto4 oder dem Rookies Cup. In der MotoGP sind Auslaufzonen nicht das Hauptproblem - vielmehr sind es Mehrfachunfälle mit mehreren Fahrern. Genau hier sollte dieses Konzept helfen."

Andere Hersteller sollen Nachwuchsprogramme fortsetzen

Yamaha plant die ersten Testfahrten mit dem neuen Moto3-Prototypen für September oder Oktober 2026. Auch wenn die Moto3 in Zukunft eine Einheitsserie ist, sollen andere Hersteller ihre Nachwuchsprogramme fortsetzen.

Ein Beispiel ist KTM mit dem Team von Aki Ajo. "Das ist ausdrücklich gewünscht", betont Ezpeleta. "Sie sollen weiterhin involviert bleiben, auch wenn sie nicht zwangsläufig das Motorrad selbst bauen."

Für die MotoGP SEG war es unausweichlich, in der Nachwuchsklasse auf einen einzigen Hersteller zu setzen: "Die Erfahrung zeigt einfach, dass Wettbewerb zwischen Herstellern die Kosten immer weiter in die Höhe treibt."

"Deshalb war die Entscheidung für uns von Anfang an relativ klar. Unsere Erfahrung hat uns zu der Erkenntnis geführt, und das basiert auch auf vielen Rückmeldungen der Teams, dass Moto2 und Moto3 heute vor allem zwei Dinge sind."

"Einerseits ein großartiges Produkt auf der Strecke, andererseits aber auch eine Plattform zur Entwicklung von Talenten für den Aufstieg in die MotoGP. Der beste Weg, das zu erreichen, ist ein Umfeld mit kontrollierten Kosten, und das lässt sich realistisch nur mit einem Einheitslieferanten umsetzen."