Moto3 Sachsenring FT1 2022: Izan Guevara beginnt mit Bestzeit

Izan Guevara (GasGas) sicherte sich im ersten Moto3-Rennen zum Grand Prix von Deutschland die Bestzeit. Der Spanier umrundete den Sachsenring mit 1:26.459 Minuten und war um etwas mehr als zwei Zehntelsekunden schneller als John McPhee (Husqvarna).

McPhees Teamkollege Ayumu Sasaki gab an diesem Wochenende sein Comeback. Der Japaner hatte sich bei einem Sturz in Mugello verletzt und musste deshalb Barcelona auslassen. Auch Diogo Moreira (KTM) war wieder dabei. Der Rookie hatte in Barcelona auf die Rennteilnahme verzichtet.

In den ersten zehn Minuten stürzte Moto3-Routinier Jaume Masia in Kurve 1 von seiner KTM und verlor wertvolle Trainingszeit. Das Wetter war am Vormittag optimal. Der Himmel war fast wolkenlos und gemessen wurden 20 Grad Celsius Lufttemperatur.

Die schnellsten Rundenzeiten wurden zum Schluss gefahren. Guevara stellte die Bestzeit in seinem 18. Umlauf auf. Im Spitzenfeld waren wieder die üblichen Verdächtigen zu finden. Hinter Guevara und McPhee sortierte sich Dennis Foggia (Honda) als Dritter ein.

Deniz Öncü (KTM) und Sergio Garcia (GasGas) folgten als Vierter und Fünfter. Sasaki meldete sich mit Platz sechs erfolgreich zurück. Dahinter reihte sich Ryusei Yamanaka (KTM) ein. Am Sonntag muss der Japaner eine Long-Lap-Penalty absolvieren.

Yamanaka hatte in Barcelona einen Unfall ausgelöst. Die Top 10 komplettierten Tatsuki Suzuki (Honda), Adrian Fernandez (KTM) und Riccardo Rossi (Honda). Ein Deutscher ist in der kleinsten Klasse beim Heimrennen nicht dabei.

Das zweite Moto3-Training beginnt um 13:15 Uhr.

