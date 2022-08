Moto3 Spielberg FT2 2022: Foggia Schnellster, Öncü in Crash verwickelt In der Schlussphase des zweiten Trainings kollidieren Lorenzo Fellon und Deniz Öncü in Kurve 1 - Dennis Foggia mit Last-Minute-Bestzeit - PrüstelGP nicht in den Top 14

Autor: Gerald Dirnbeck Audio-Player laden Das zweite Moto3-Training für den Grand Prix von Österreich in Spielberg fand bei optimalen Bedingungen statt. Vizeweltmeister Dennis Foggia (Honda) sicherte sich in seiner letzten fliegenden Runde die Tagesbestzeit. Am späten Vormittag und über die Mittagspause trocknete die Strecke komplett. Im ersten Training fuhren die Moto3-Youngster ausschließlich mit Regenreifen. Nun drehten sie problemlos mit Slicks ihre Runden. Die Zeiten waren natürlich auch bedeutend besser. Nachdem die Fahrer ihre Set-ups überprüft hatten, gab es in der Schlussphase die obligatorische Jagd nach einer schnellen Rundenzeit. Zwei Minuten vor Ablauf der Zeit stellte Öncü die Bestzeit auf. Als er dann in Kurve 1 Lorenzo Fellon (Honda) überholen wollte, kam es zum Crash. Fellon war innen und rutschte am Scheitelpunkt aus. Dabei krachte er in die Seite von Öncü. Beide purzelten in die Auslaufzone von Kurve 1. Sie entschuldigten sich und fuhren zurück an die Box. Die gelben Flaggen waren rasch aufgehoben und viele hatten noch einen Versuch. Wie aus dem Nichts brannte Foggia 1:41.774 Minuten in den Asphalt. Damit war der Vizeweltmeister um 0,042 Sekunden schneller als Öncü. Und auch Routinier John McPhee (Husqvarna) hatte als Dritter nur 0,049 Sekunden Rückstand. Die Top 5 komplettierten Tatsuki Suzuki (Honda) und Diogo Moreira (KTM). Auf den Plätzen sechs bis zehn folgten Ayumu Sasaki (Husqvarna), Stefano Nepa (KTM), Riccardo Rossi (Honda), Jaume Masia (KTM) und David Munoz (KTM). Die weiteren vorläufigen Q2-Plätze halten Daniel Holgado (KTM), Izan Guevara (GasGas), Sergio Garcia (GasGas) und Kaito Toba (KTM). Das GasGas-Duo, das um die WM-Führung kämpft, hatte einen Rückstand von rund vier Zehntelsekunden. Die Fahrer vom deutschen PrüstelGP-Team schafften es am Freitag nicht in die Top 14. Carlos Tatay belegte Rang 17 und Xavier Artigas Platz 21. Das dritte Moto3-Training beginnt am Samstag um 09:00 Uhr.