Moto3-Test 2023 Jerez: Scott Ogden überrascht mit Bestzeit für VisionTrack

Die Rennstrecke in Jerez de la Frontera im Süden Spaniens war in dieser Woche Austragungsort mehrerer Testfahrten. Direkt im Anschluss an den dreitägigen MotoE-Test mit dem neuen Einheitsmotorrad von Ducati waren die Teams der Moto3-WM zwei Tage lang testen.

Genau wie beim MotoE-Test, so waren aber auch beim Moto3-Test das Wetter und damit die Streckenbedingungen nicht perfekt. Am Donnerstag war die Strecke feucht und ließ keine Runden mit Trockenreifen zu. Aber Freitag konnte dann aber doch mit Slicks gefahren werden.

Scott Ogden (VisionTrack-Honda) geht dank einer Freitagszeit von 1:46.090 Minuten überraschend als Schnellster aus dem zweitägigen Test hervor. In der kompletten Moto3-Saison 2022 war der Brite nie über P12 in den Rennen hinaus gekommen.

Ayumu Sasaki (Intact-Husqvarna) hielt am Freitag stundenlang die Bestzeit, bevor er in der letzten Stunde von Ogden übertrumpft wurde. Drittschnellster war Deniz Öncü (Ajo-KTM), der am Donnerstag auf feuchter Piste das Klassement angeführt hatte. Diogo Moreira (MSI-KTM) und Tatsuki Suzuki (Leopard-Honda) rundeten die Top 5 ab.

Schnellster Rookie im Feld war David Alonso (BOE-KTM) auf P7. Der aktuelle Rookies-Cup-Champion Jose Antonio Rueda (Ajo-KTM) schloss als Zwölfter knapp außerhalb der Top 10 ab. Die wurden abgerundet von dem aus der Moto2- in die Moto3-Klasse zurückgekehrten Romano Fenati (Snipers-Honda). Im wie üblich engen Feld lagen die Top 16 innerhalb einer Sekunde.

Während Ayumu Sasaki für das mit Intact GP neu aufgestellte Husqvarna-Team lange die Bestzeit hielt und letztlich auf P2 abschnitt, war Teamkollege Collin Veijer der einzige der 28 Moto3-Stammfahrer 2023, der an den zwei Testtagen gar nicht fuhr. Der Rookie aus den Niederlanden hat sich Anfang Februar beim Motocross-Fahren an der rechten Hand verletzt und setzt daher noch aus.

Der Saisonauftakt der Motorrad-WM 2023 findet für die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP am letzten März-Wochenende (24. bis 26. März) in Portimao (Portugal) statt. Für die MotoE-Klasse, die in diesem Jahr zum ersten Mal ebenfalls WM-Status besitzt, beginnt die Saison erst am 13. Mai in Le Mans (Frankreich).

Ergebnis Moto3-Test in Jerez (Top 10):

01. Scott Ogden (VisionTrack-Honda) - 1:46.090 Minuten

02. Ayumu Sasaki (Intact-Husqvarna) - 1:46.223

03. Deniz Öncü (Ajo-KTM) - 1:46.315

04. Diogo Moreira (MSI-KTM) - 1:46.438

05. Tatsuki Suzuki (Leopard-Honda) - 1:46.473

06. Riccardo Rossi (SIC58-Honda) - 1:46.496

07. David Munoz (BOE-KTM) - 1:46.515

08. Jaume Masia (Leopard-Honda) - 1:46.582

09. Daniel Holgado (Tech-3-KTM) - 1:46.629

10. Romano Fenati (Snipers-Honda) - 1:46.717

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.