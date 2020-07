Moto3-Test in Jerez: Souveräne Bestzeit von John McPhee

Die Moto3-Klasse hatte beim Mittwochstest in Jerez ebenfalls zwei Sessions zu je 40 Minuten. Wie an einem normalen Rennwochenende waren die Nachwuchsfahrer schon am frühen Morgen und nach der Mittagspause auf der Strecke. Die kühleren Bedingungen am Morgen nutzte Routinier John McPhee (Honda), um mit 1:46.263 Minuten Tagesbestzeit aufzustellen.

Es war eine deutliche Bestzeit, denn Raul Fernandez (KTM) hatte als Zweiter schon drei Zehntelsekunden Rückstand. Fernandez war zudem der einzige Fahrer in den Top 7, der seine persönliche Bestzeit in der Mittagssession aufstellen konnte.

Hinter McPhee und Fernandez folgten mit Jaume Masia, Tatsuki Suzuki und Filip Salac drei Honda-Fahrer. Routinier Romano Fenati, der schon zweimal in Jerez gewonnen hat, folgte als Sechster.

Die Top 10 rundeten dann wieder vier Honda-Fahrer ab: Niccolo Antonelli, Gabriel Rodigo, Dennis Foggia und Tony Arbolino. Die Zeitabstände waren auch relativ groß, denn nur 13 Fahrer befanden sich im Tagesergebnis in einer Sekunde.

Katar-Sieger Albert Arenas (KTM) landete an der 14. Position. Dem Österreicher Max Kofler (KTM) fehlten 3,2 Sekunden auf die Spitze, womit er den 30. und vorletzten Platz belegte. Das sächsische PrüstelGP-Team belegte mit Jason Dupasquier und Barry Baltus die Positionen 29 und 31.

Das Tagesergebnis der Moto3-Klasse:

01. John McPhee (Honda) - 1:46.263 Minuten

02. Raul Fernandez (KTM) +0,321

03. Jaume Masia (Honda) +0,330

04. Tatsuki Suzuki (Honda) +0,382

05. Filip Salac (Honda) +0,560

06. Romano Fenati (Husqvarna) +0,568

07. Niccolo Antonelli (Honda) +0,571

08. Gabriel Rodrigo (Honda) +0,672

09. Dennis Foggia (Honda) +0,709

10. Tony Arbolino (Honda) +0,811

11. Riccardo Rossi (KTM) +0,923

12. Andrea Migno (KTM) +0,943

13. Celestino Vietti (KTM) +0,959

14. Albert Arenas (KTM) +1,011

15. Kaito Toba (KTM) +1,044

16. Ryusei Yamanaka (Honda) +1,062

17. Ai Ogura (Honda) +1,123

18. Jeremy Alcoba (Honda) +1,155

19. Darryn Binder (KTM) +1,276

20. Stefano Nepa (KTM) +1,326

21. Yuki Kunii (Honda) +1,391

22. Khairul Idham Pawi (Honda) +1,472

23. Sergio Garcia (Honda) +1,544

24. Deniz Öncü (KTM) +1,585

25. Davide Pizzoli (KTM) +1,683

26. Carlos Tatay (KTM) +1,938

27. Ayumu Sasaki (KTM) +1,961

28. Alonso Lopez (Husqvarna) +1,998

29. Jason Dupasquier (KTM) +2,680

30. Maximilian Kofler (KTM) +3,251

31. Barry Baltus (KTM) +3,659

