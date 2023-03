Moto3-Test in Portimao: Rossi mit Bestzeit, Rookies beeindrucken

Audio-Player laden

Wie die Moto2 testete am vergangenen Wochenende auch die Moto3 in Portimao. Von Freitag bis Sonntag ging das Feld der kleinsten WM-Klasse auf die Strecke, um letzte Vorbereitungen für den Saisonauftakt in dieser Woche zu treffen.

Honda-Pilot Riccardo Rossi aus dem SIC58-Team sicherte sich mit 1:47.211 Minuten nicht nur die Bestzeit, sondern unterbot auch den bisherigen Streckenrekord. Direkt dahinter ließ Moto3-Rookie Jose Antonio Rueda mit Platz zwei aufhorchen.

Dem KTM-Piloten fehlten lediglich 0,051 Sekunden auf Rossi. Auch er lag unter dem alten Streckenrekord von 1:47.274 Minuten. Der junge Spanier hatte in den vergangenen zwei Saisons je einen Grand-Prix-Einsatz und fährt bei Ajo-KTM seine Debütsaison, nachdem er 2022 den JuniorGP und den Rookies-Cup gewann.

Der dritte Platz ging an Vorjahresrookie David Munoz. Auch ihn trennte nur eine Zehntelsekunde von der Bestzeit. Hinter ihm reihten sich mit Ayumu Sasaki - 2023 für das deutsche IntactGP-Team auf einer Husqvarna im Einsatz - und Romano Fenati zwei Moto3-Veteranen ein. Die Top 5 lag innerhalb von zwei Zehnteln.

Daniel Holgado, Tatsuki Suzuki, Scott Ogden, Diogo Moreira und David Alonso rundeten die Top 10 ab. Dabei führte Alonso ein Rookie-Trio an, denn mit Syarifuddin Azman und Collin Veijer rangierten zwei weitere Neuankömmlinge auf elf und zwölf.

Veijer, ebenfalls Teil des IntactGP-Teams, ging mit Trainingsrückstand in den Test. Aufgrund einer Fingerverletzung hatte der Niederländer den privaten Wintertest in Jerez nur als Zuschauer verfolgen können. Umso erfreulicher verliefen die drei Tage in Portimao, die er mit nur 0,609 Sekunden Rückstand beendete.

Jaume Masia, der die vergangenen zwei Jahre mit Ajo-KTM antrat, kehrte für diese Saison zu Leopard Racing zurück. Dort fuhr der Spanier bereits 2020. Nach einer Bestzeit am Freitag sorgte er tags darauf infolge eines Sturzes für rote Flaggen, konnte aber weiterfahren. Den Test schloss der Honda-Pilot nur als 19. ab.

Ergebnis Moto3-Test in Portimao (Top 10, Sonntag):

01. Riccardo Rossi (SIC58-Honda) - 1:47.211 Minuten

02. Jose Antonio Rueda (Ajo-KTM) +0,051 Sekunden

03. David Munoz (BOE-KTM) +0,107

04. Ayumu Sasaki (Intact-Husqvarna) +0,191

05. Romano Fenati (Snipers-Honda) +0,192

06. Daniel Holgado (Tech-3-KTM) +0,212

07. Tatsuki Suzuki (Leopard-Honda) +0,247

08. Scott Ogden (VisionTrack-Honda) +0,356

09. Diogo Moreira (MSI-KTM) +0,442

10. David Alonso (Aspar-GasGas) +0,536

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.