Moto3-Test in Portimao: Vizeweltmeister Dennis Foggia Schnellster

Für die Moto3-Klasse gab es einen offiziellen Wintertest. Dieser fand vom Samstag bis Montag (19. bis 21. Februar) auf der Portimao-Strecke in Portugal statt. An diesen drei Tagen gab es optimale Wetterbedingungen und die Teams konnten sich in Ruhe vorbereiten.

Einige Rennställe hatten bereits davor private Tests in Jerez de la Frontera (Spanien) absolviert. An den offiziellen Portimao-Tests nahmen alle Fahrer teil. Man teilte sich die Strecke mit der Moto2. Abwechselnd hatten die beiden Klassen die Strecke zur Verfügung.

Vizeweltmeister Dennis Foggia sitzt auch in diesem Jahr auf einer Honda des Leopard-Teams. Zu Beginn des Wochenendes hatte der Italiener Bauchschmerzen, weshalb er die ersten eineinhalb Tage verpasste. Aber am Ende zeigte Foggia seinen Speed. Mit 1:46.990 Minuten unterbot er den Rundenrekord.

Andrea Migno sorgte für eine Honda-Doppelspitze. Toptalent Izan Guevara war mit der GasGas an der dritten Stelle zu finden. Während es am Samstag windig war, besserten sich die Verhältnisse am Sonntag. Am zweiten Tag kam es aber zu einigen Zwischenfällen.

Deniz Öncü stürzte von seiner KTM und brachte dadurch auch seinen neuen Tech-3-Teamkollegen Adrian Fernandez zu Sturz. Öncü hatte Schmerzen im Fuß. Ein Röntgen ergab aber keine Knochenbrüche.

Auch Elia Bartolini (KTM), Jaume Masia (KTM), John McPhee (Husqvarna) und Guevara hatten am Sonntag Ausrutscher. Alle blieben unverletzt. Am Montag fuhrn die meisten Teams noch in den ersten beiden Sessions, am Abend war kaum noch jemand unterwegs.

Das PrüstelGP-Team aus Sachsen tritt in dieser Saison mit Xavier Artigas und Carlos Tatay an. Sie vertreten die Farben von CFMoto. Technisch handelt es sich dabei um eine KTM. Beide waren mit ihren schnellsten Rundenzeiten nicht in den Top 10 zu finden.

Mit Ana Carrasco kehrt die Supersport-300-Weltmeisterin von 2018 in die Grand-Prix-Szene zurück. Die Spanierin fuhr bereits von 2013 bis 2015 in der Moto3-Klasse. Die Umstellung fiel ihr noch schwer, denn sie belegte den letzten Platz.

Fahrer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind in diesem Jahr nicht in der Moto3 am Start. Das erste Rennen findet am 6. März auf dem Losail-Circuit in Katar statt,

Die Moto3-Zeiten vom Portimao-Test

01. Dennis Foggia (Honda) - 1:46.990 Minuten

02. Andrea Migno (Honda) +0,052 Sekunden

03. Izan Guevara (GasGas) +0,334

04. Tatsuki Suzuki (Honda) +0,400

05. Ayumu Sasaki (Husqvarna) +0,553

06. David Munoz (KTM) +0,628

07. Jaume Masia (KTM) +0,664

08. Deniz Öncü (KTM ) +0,669

09. Sergio Garcia (GasGas) +0,706

10. Kaito Toba (KTM) +0,709

11. Carlos Tatay (CFMoto) +0,744

12. Riccardo Rossi (Honda) +0,769

13. John McPhee (Husqvarna) +0,804

14. Alberto Surra (Honda) +0,847

15. Lorenzo Fellon (Honda) +0,861

16. Ryusei Yamanaka (KTM) +0,953

17. Daniel Holgado (KTM) +0,994

18. Scott Ogden (Honda) +0,998

19. Adrian Fernandez (KTM) +1,084

20. Stefano Nepa (KTM) +1,183

21. Xavier Artigas (CFMoto) +1,184

22. Ivan Ortola (KTM) +1,387

23. Elia Bartolini (KTM) +1,392

24. Matteo Bertelle (KTM) +1,587

25. Joel Kelso (KTM) +1,617

26. Mario Aji (Honda) +1,702

27. Diogo Moreira (KTM) +1,790

28. Joshua Whatley (Honda) +2,051

29. Ana Carrasco (KTM) +2,303

Mit Bildmaterial von Dorna Sports.