Moto3-Titel 2024: David Alonso ist erster Motorrad-Weltmeister aus Kolumbien!

David Alonso hat es geschafft! Bereits vier Rennen vor Schluss der Moto3-Saison 2024 steht der 18-Jährige als Weltmeister fest. Alonso, der für das Aspar-Team von Jorge "Aspar" Martinez fährt, ist der erste Motorrad-Weltmeister überhaupt, der aus Kolumbien stammt. Mit Sieg am Sonntag im Grand Prix von Japan in Motegi hat er seinen ersten "Matchball" zum Titelgewinn direkt verwandelt.

Weil die Chancen gut standen, dass Alonso auf der türkisfarbenen Aspar-CFMoto mit der Startnummer 80 den WM-Titel bereits am Japan-Wochenende unter Dach und Fach bringt, hat Teambesitzer "Aspar" erstmals seit 13 Jahren die lange Reise nach Japan auf sich genommen. Und so ist Jorge Martinez, der selber als Fahrer viermal Weltmeister war, beim ersten WM-Titel seines neuen Starpiloten persönlich vor Ort.

"Ich weiß gar nicht, was heute passiert ist! Dieses Gefühl ist so besonders! Gesten Abend im Hotel, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich im Badezimmerspiegel mich selber gesehen und zu mir gesagt: 'Morgen wirst du Weltmeister sein.' Da begann ich zu heulen", so Alonso, der seine Vorstellung am Sonntag direkt in die Tat umgesetzt hat.

Errungen hat David Alonso seinen ersten WM-Titel in seiner gerade mal zweiten Saison in der Motorrad-WM. Für Aufsehen sorgte er von Beginn an. Bevor er die Moto3-WM auf Vollzeitbasis in Angriff genommen hat, absolvierte der Rookies-Cup-Champion von 2021 zunächst zwei Wildcard-Starts (je einen 2021 und 2022) im Aspar-Team.

Seinen Einstand als Stammfahrer gab Alonso zu Beginn der Moto3-Saison 2023. Zwar war er damals gerade mal 16 Jahre alt und somit noch zwei Jahre unter dem Mindestalter für die kleinste WM-Klasse. Als Champion des Rookies-Cup durfte er aber von der diesbezüglichen Ausnahmeregel Gebrauch machen und schon auf WM-Ebene mitfahren, obwohl er das Mindestalter noch gar nicht erreicht hatte.

Alonsos Werdegang seither macht deutlich, dass es alles andere als ein Missbrauch der Altersregel war. In seinem insgesamt sechsten Moto3-Rennen (Jerez 2023) fuhr er erstmals auf das Podium. Seinen ersten Sieg errang er in seinem elften Rennen (Silverstone 2023).

Mit insgesamt vier Siegen und vier zweiten Plätzen schloss der Rookie aus Kolumbien die Moto3-Saison 2023 als WM-Dritter ab. Geschlagen geben musste er sich lediglich den beiden Routiniers Jaume Masia (Weltmeister) und Ayumu Sasaki (Vizeweltmeister).

Siege und Top-5-Resultate am laufenden Band: Alonso gibt 2024 klar den Ton an Foto: Motorsport Images

In der Saison 2024 hat Alonso von Beginn an den Ton angegeben. Beginnend mit Sieg beim Saisonauftakt in Katar hat er von den 16 bisherigen Saisonrennen sage und schreibe zehn gewonnen. Der diesbezügliche Rekord in der kleinen WM-Klasse wird übrigens noch immer gehalten von Valentino Rossi.

In der Saison 1997 der 125er-Klasse nämlich schaffte Rossi elf Saisonsiege. Diesen Rekord kann Alonso bei den verbleibenden vier Rennen der Moto3-Saison 2024 noch einstellen und sogar übertreffen. Dazu sei gesagt, dass Rossi seine elf Siege bei damals nur 15 Saisonrennen geschafft hat. Das aber schmälert Alonsos Leistung in keinster Weise.

Alonsos große Stärke ist es, die Rennen zu lesen und im entscheidenden Moment zur Stelle zu sein. So hat der junge Kolumbianer nicht wenige seiner bislang 14 Grand-Prix-Siege eingefahren, in dem er den Gegner (oder die Gegner) in der Schlussphase ausgetrickst hat.

Alonsos schärfste Gegner im Kampf um den WM-Titel 2024 waren Daniel Holgado (Tech3-GasGas), Collin Veijer (Intact-Husqvarna) und Ivan Ortola (MSI-KTM). Diese vier Fahrer haben im bisherigen Saisonverlauf viermal gewonnen - zusammengerechnet wohlgemerkt.

Gegen Alonso, der alleine nicht nur zehnmal gewonnen hat, sondern der abgesehen von zwei Rennen immer in den Top 5 ins Ziel gekommen ist, hatte letztlich keiner eine Chance.

Auch 2025 wird Alonso für das Aspar-Team fahren, aber in der Moto2-WM Foto: Motorsport Images

Für 2025 hat David Alonso schon einen Platz in der Moto2-WM sicher. Auch in der mittleren WM-Klasse wird der Kolumbianer für das Aspar-Team von Jorge Martinez an den Start gehen. Alonsos Teamkollege für 2025 steht ebenfalls schon fest. Es handelt sich um den Spanier Daniel Holgado, der im Kampf um den Moto3-Titel 2024 der schärfste Rivale des neuen Weltmeisters war.