Moto3-Überflieger Daniel Holgado: Warum er im Tech3-Team so stark ist

Daniel Holgado ist als WM-Führender der Moto3-Klasse in die Sommerpause gegangen. Der Spanier, der seine zweite komplette Saison fährt, hat drei der ersten acht Rennen gewonnen. In der WM hat der KTM-Fahrer 16 Punkte Vorsprung auf Routinier Jaume Masia (Honda).

Das ist insofern bemerkenswert, weil Holgado seine Rookie-Saison als WM-Zehnter beendet hat. Ein dritter Platz war im Vorjahr sein bestes Ergebnis. Aber in diesem Jahr hat er durchgestartet und gleich den Saisonauftakt in Portimao gewonnen.

"Er ist sehr clever", lobt Tech3-Teamchef Herve Poncharal im Gespräch mit 'Motorsport.com'. "Auf der Strecke ist er ein Löwe, aber abseits ein junger Teddybär. Manchmal ziehe ich einen Vergleich zwischen ihm und Augusto Fernandez."

"Beide sind ruhig und verstehen, dass sie ein Team hinter sich brauchen. Manche Fahrer verstehen das nicht. In der Moto3 kann sehr schnell ein Fehler passieren. Ich bin sehr glücklich und beeindruckt, was er macht."

Nach dem Sieg in Portugal schaffte Holgado im Regen Argentiniens mit Platz vier Schadensbegrenzung. Anschließend hatte er in Austin Probleme mit Armpump und brachte mit Platz fünf weitere wichtige WM-Punkte ins Ziel.

Auch in Jerez schreib er mit Rang sechs an. Anschließend feierte Holgado in Le Mans und in Mugello die Saisonsiege zwei und drei. Auf dem Sachsenring stand er als Dritter auf dem Podest. Nur Assen war bisher ein Wochenende zum Vergessen.

Daniel Holgado war schon für 2022 der Wunschfahrer von Tech3 Foto: Motorsport Images

Mit Holgado hat Poncharal wieder seinen Wunschfahrer im Team. Im Herbst 2021 fuhr Holgado bereits zwei Rennen für Tech3 als Ersatz für Deniz Öncü. Der Türke war damals als Verursacher eines Massenunfalls in Austin für zwei Rennen gesperrt.

2021 gewann Holgado die Moto3-Junioren-WM und wurde Dritter im Rookies-Cup. "2021 habe ich in Misano mit Daniel unterschrieben", erinnert sich Poncharal zurück. "Mein Team für 2022 lautete Deniz Öncü und Daniel Holgado."

"Und dann gab es die Geschichte mit Raul Fernandez, der in die MotoGP wollte. Er sagte, dass sie bitte auch seinem Bruder helfen mögen, weil er kein Motorrad für das nächste Jahr hat. Stefan Pierer hat zu mir gesagt, ich bekomme Raul für die MotoGP und auch Adrian für die Moto3."

Somit fuhren 2022 im Tech3-Team Öncü und Adrian Fernandez sowie im Ajo-Team Masia und Holgado. "Ich war traurig, Daniel zu verlieren. Für ihn war es kein so großes Desaster, weil er immer noch in einem sehr guten Team war."

Erstmals kämpft das Tech3-Team in der Moto3-Klasse um den WM-Titel Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Aber mein Herz war gebrochen, denn er war meine Wahl", sagt Poncharal. "In der MotoGP geht es um die Hersteller und es gibt viel Marketing-Politik. In der Moto3 ist man viel freier. Im Laufe des Jahres 2022 haben wir immer wieder miteinander gesprochen. Ich wollte Daniel zurückhaben."

Für die aktuelle Saison wurde getauscht. Öncü kehrte nach drei Jahren bei Tech3 zu Ajo zurück, wo er schon 2019 gefahren ist. Holgado wechselte zurück zu Tech3 und startete durch. Er bescherte dem französischen Team die ersten Siege in der kleinsten Klasse.

"Ich wusste nicht, was ich von ihm erwarten kann, weil er im Vorjahr ein Rookie war. Manchmal lernt man noch im zweiten Jahr", meint Poncharal. "Im Winter haben wir viel miteinander gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er ein paar Rennen gewinnen und vorne dabei sein kann."

"Ich dachte mir, das ist sehr ambitioniert, was natürlich fantastisch ist. Aber es wird trotzdem ein Lernjahr. Er hat mir von Beginn an gesagt, wie wohl er sich im Team fühlt. Wir sind seine Familie. Ich bin sehr stolz, dass ich ihn so glücklich mache."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.