Moto3-Unfall in Ungarn: David Munoz beginnt nach Operation die Reha

Beim Grand Prix von Ungarn kam es im Moto3-Rennen in der letzten Runde zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrern. Beim Herausbeschleunigen aus Kurve 11 der Balaton-Park-Strecke berührte David Munoz das Hinterrad von Alvaro Carpe und kam dabei zu Sturz.

Infolge der Kettenreaktion stürzten auch Brian Uriarte und Valentin Perrone. Am schlimmsten erwischte es Munoz bei diesem Unfall, denn als er über den Boden schlitterte, prallte Perrone mit seinem Motorrad gegen seinen Körper.

Das Rennen wurde abgebrochen und mit dem Stand der vorletzten Runde gewertet. Perrone und Uriarte blieben unverletzt. Nachdem Munoz vor Ort medizinisch versorgt worden war, wurde er in ein Krankenhaus in Budapest geflogen.

Medizinische Untersuchungen ergaben Brüche an der linken Seite seines Beckens sowie einen Bruch seines linken Arms. Der 20-Jährige aus Sevilla wurde noch am Rennsonntag in Budapest operiert.

Bei dem Eingriff wurden die Brüche an seinem Becken und am linken Arm stabilisiert. Zunächst blieb Munoz unter ärztlicher Beobachtung, bis die Vorkehrungen für einen Rücktransport nach Spanien abgeschlossen wurden.

Am Donnerstag konnte er schließlich nach Barcelona gebracht werden, wie sein IntactGP-Team mitteilte. Im Hospital Universitari Dexeus in Barcelona unterzog er sich weiteren Untersuchungen, um seine Becken- und Armverletzungen abzuklären.

Die jüngsten Untersuchungen bestätigten, dass keine weitere Operation erforderlich sein wird. Munoz wird nun sein Genesungs- und Rehabilitationsprogramm unter ärztlicher Aufsicht fortsetzen.

Mit einem gezielten Rehabilitationsplan arbeitet das Team daran, dass er so bald wie möglich auf die Rennstrecke zurückkehren kann. Munoz hat in der bisherigen Moto3-Saison zwei Podestplätze erzielt. Wer ihn bei den kommenden Rennen vertreten wird, hat IntactGP noch nicht mitgeteilt.