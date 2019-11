Moto3 Valencia 2019: KTM-Pilot Jaume Masia am Freitag Tagesschnellster

Bei deutlich angenehmeren Bedingungen als im FT1 konnten alle Piloten der Moto3 im FT2 ihre Rundenzeiten weiter verbessern (zum Ergebnis). Der Asphalt hatte sich am Nachmittag auf über 22°C aufgewärmt und hatte deshalb deutlich mehr Grip als am Vormittag. Die FT1-Bestzeit von Honda-Pilot Marcos Ramirez (1:40.291 Minuten) hätte im FT2 nur noch für P17 gereicht.

Jaume Masia (KTM) übernahm im FT2 die Spitze. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:39.612 Minuten und war 0,069 Sekunden schneller als Sergio Garcia (Honda). FT1-Spitzenreiter Marcos Ramirez (Honda) bestätigte die starke Form vom Vormittag und wurde Dritter der Tageswertung.

Weltmeister Lorenzo Dalla Porta (Honda) reihte sich hinter Gaststarter Xavier Artigas (Honda) auf Position fünf ein und sicherte sich souverän einen Platz in den Top 14. Im FT2 gab es einige Stürze. Makar Yurchenko (KTM) flog per Highsider ab. Die folgenden Fahrer konnten dem Gestürzten glücklicherweise ausweichen. Celestino Vietti, Albert Arenas (beide KTM), Ayumu Sasaki und John McPhee (beide Honda) kamen ebenfalls zu Sturz.

PrüstelGP-Pilot Filip Salac (KTM) konnte seine starke Vorstellung vom Vormittag nicht wiederholen und fand sich im FT2 auf Position 17 wieder. Und auch Vorjahressieger Can Öncü (KTM) war als 18. nicht schnell genug, um sich für einen Platz in den Top 14 zu sichern, sollten die Bedingungen im FT3 am Samstagvormittag keine Verbesserungen erlauben.

Mit Bildmaterial von LAT.