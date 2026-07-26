Nur zwei Top-15-Ergebnisse: Leo Rammerstorfer zieht Zwischenfazit

Leo Rammerstorfer verpasste auf dem Sachsenring einen WM-Punkt um weniger als eine Zehntelsekunde. Der Österreicher fährt für das Sic58-Team von Paolo Simoncelli, dem Vater von Marco Simoncelli. Es ist seine erste volle Moto3-Saison.

Zweimal konnte der 21-Jährige in den ersten elf Rennen WM-Punkte sammeln. Das gelang Rammerstorfer gleich beim Saisonauftakt in Thailand mit Platz 15. In Le Mans kamen für Platz 13 drei weitere Zähler hinzu.

Andererseits kam er auch sechsmal außerhalb der WM-Punkteränge ins Ziel. Zweimal schied er aus. In Jerez konnte Rammerstorfer aufgrund eines technischen Problems nicht starten.

Wie blickt er insgesamt auf die erste Saisonhälfte zurück? "Die Frage, die ich jetzt schon oft bekommen habe, ist schwierig zu beantworten. Es waren schon ein paar Sessions dabei, mit denen ich eigentlich sehr zufrieden bin."

"Dann waren auch wieder Sessions dabei, wo ich mir gedacht habe: 'Alter, was ist los?' Es funktioniert leider gar nicht. Das größte Problem ist zurzeit der Wechsel zwischen weichen und harten Reifen, dass da das Motorrad ganz anders wird."

"Wenn ich zu viel Grip habe, funktioniert das irgendwie nicht. Da fängt es zum Schaukeln an und schmiert hinten weg. Also mit dem harten Reifen fühle ich mich auf jeden Fall wohler."

Das Simoncelli-Team setzt Motorräder von Honda ein. Gegen KTM hat Honda bisher erst ein Saisonrennen gewinnen können. In der WM-Wertung befindet sich nur ein Honda-Fahrer unter den Top 10, nämlich Veda Pratama auf Platz sechs.

Zur Saisonhalbzeit steht es in der Konstrukteurswertung 270:141 für KTM. "Ich glaube, zwischen KTM und Honda ist es prinzipiell immer ein Unterschied im Fahrstil, wie man das Motorrad bewegen muss", meint Rammerstorfer.

"Da habe ich mich aber jetzt eigentlich schon dazu adaptiert, dass ich das ein bisschen besser verstehe." Insgesamt ist es bisher ein Lernjahr für ihn. Teamkollege Casey O'Gorman, ebenfalls ein Rookie, ist schon etwas weiter.

O'Gorman ist bisher fünfmal in die Top 10 gefahren. Zwei achte Plätze konnte der Ire bereits erreichen. Diesen Schritt Richtung Top 10 hat Rammerstorfer bisher noch nicht geschafft. Meistens ist er in der letzten Gruppe unterwegs.

Rückstand zur Mittelfeldgruppe reduzieren

Deshalb nimmt er sich vor: "Vielleicht im Kopf einfach richtig bereit sein, dass man alles auf der Strecke lässt. So mit 95 oder 98 Prozent geht da gar nichts mehr. 100 Prozent ist angesagt, das braucht es einfach."

"Generell ist mein Ziel für die zweite Saisonhälfte, dass ich die Leistung, die ich drauf habe, richtig oft abrufen kann, wie zum Beispiel am Samstagvormittag am Sachsenring oder in Brasilien."

In der zweiten Saisonhälfte will der Österreicher weiter nach vor kommen Foto: Alexander Trienitz

"Dass ich den Abstand ein bisschen reduziere und es bald einmal schaffe, dass ich im Rennen mit einer Gruppe mitfahren kann. Ich glaube generell vom Grundspeed passt es nicht schlecht, aber der letzte Feinschliff fehlt auf jeden Fall noch."

"Prinzipiell ist man nicht zufrieden, wenn man trotzdem eher im hinteren Bereich unterwegs ist", sagt Rammerstorfer. Das italienische Sic58-Team verfügt über Erfahrung, und vor allem Paolo Simoncelli kennt alle Seiten des Rennsports.

Zwei Jahre nach dem Tod seines Sohnes Marco beim MotoGP-Rennen in Sepang 2011 gründete Simoncelli das Rennteam. Von der italienischen Meisterschaft ging es in die spanische Meisterschaft, bis 2017 der Einstieg in die Moto3-WM erfolgte.

Die ursprüngliche Intention war es, junge italienische Fahrer zu fördern. Drei Grand-Prix-Siege hat der Rennstall bisher erobert. Mit O'Gorman und Rammerstorfer fährt zum ersten Mal kein Italiener für das Sic58-Team.

"Er kann auf jeden Fall viele Tipps geben, er hat eine Menge Erfahrung", sagt Rammerstorfer über seinen Teamchef. "Am Ende weiß man es wahrscheinlich eh selber fast am besten, was man braucht und an was es liegt."

"Aber es ist schon cool, wenn man für ein Team mit so einem großen Namen fährt. Derweil ist der Paolo noch bekannter als ich. Auch nicht schlecht, das zieht ein bisschen die Aufmerksamkeit weg von mir, das ist eigentlich gut."