Schwerer Moto3-Unfall im Balaton Park: So geht es David Munoz

Beim Grand Prix von Ungarn ereignete sich auf dem Balaton Park im Moto3-Rennen ein schwerer Unfall. In der letzten Runde kämpften mehrere Fahrer in einer größeren Gruppe um den dritten Platz.

In diesem Paket waren David Munoz (IntactGP-KTM), Brian Uriarte (Ajo-KTM), Alvaro Carpe (Ajo-KTM), Rico Salmela (Tech3-KTM) und Valentin Perrone (Tech3-KTM). In Kurve 11 überholte Carpe Munoz und sie beschleunigten auf die Gegengeraden.

Beim Herausbeschleunigen fuhr Munoz gegen das Hinterrad von Carpe und kam zu Sturz. Uriarte, der unmittelbar dahinter war, konnte nicht reagieren, prallte gegen das Motorrad von Munoz und stürzte ebenfalls.

Salmela konnte nach rechts ziehen und knapp ausweichen, aber Perrone prallte mit seinem Vorderreifen gegen Munoz, der gerade über den Asphalt schlitterte. Bei dieser Kollision überschlug sich Perrone spektakulär vorwärts kopfüber.

Das Rennen wurde sofort abgebrochen. Nach wenigen Minuten meldete die Rennleitung, dass alle Fahrer bei Bewusstsein waren. Perrone und Salmela konnten selbstständig zurück an die Box fahren. Munoz wurde ins Medical Center gebracht.

Der 20-Jährige hat sich Verletzungen zugezogen, wie das IntactGP-Team mitteilte. Munoz hatte sich erst kürzlich vollständig von einer schweren Beinverletzung erholt, die er sich im vergangenen Oktober zugezogen hatte.

Nach einer Erstversorgung im Medical Center wurde der Spanier anschließend in ein Krankenhaus nach Budapest geflogen. Dort wurden Frakturen im linken Beckenbereich diagnostiziert, die derzeit operativ behandelt werden.

"Leider musste David mit Verletzungen in ein Krankenhaus in Budapest gebracht werden", sagt Teamchef Peter Öttl. "Wir wünschen ihm alles Gute, hoffen auf eine schnelle Genesung und darauf, dass er bald zu unserem Team zurückkehrt."

Aufgrund des Abbruchs wurde das Rennen mit dem Stand nach 19 von 20 Runden gewertet. Maximo Quiles (Aspar-KTM) eroberte seinen fünften Saisonsieg und baute seine WM-Führung aus.

David Almansa, der IntactGP-Teamkollege von Munoz, wurde Zweiter. Carpe stand als Dritter auf dem Podium. Uriarte und Salmela belegten die Plätze vier und fünf. Munoz und Perrone wurden als ausgeschieden gewertet. Der Österreicher Leo Rammerstorfer (SIC58-Honda) sammelte als 19. keinen WM-Punkt.