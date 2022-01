Vom Kundenteam zum Werksteam: PrüstelGP startet Neuanfang mit CFMoto

Audio-Player laden

Am vergangenen Wochenende präsentierte PrüstelGP das Team für die Moto3-WM-Saison 2022. Erneut nutzte man für die Teampräsentation die Kulisse des Sachsenrings. Auf Grund der Coronavirus-Pandemie fand das Event wie im Vorjahr ohne Sponsoren und Fans statt. Ein Livestream ermöglichte es, die von ServusTV-Experte Stefan Nebel moderierte Präsentation mitzuverfolgen.

Für PrüstelGP ist die Saison 2022 ein Neuanfang. Die Mannschaft rund um Florian Prüstel macht den Sprung vom KTM-Kundenteam zum offiziellen CFMoto-Werksteam. Der chinesische Hersteller steigt 2022 mit PrüstelGP in die Moto3-WM ein und soll weltweit bekannter gemacht werden.

Bei den CFMoto-Bikes handelt es sich aber nicht um komplett neue Motorräder. KTM nutzt die Moto3-WM als Präsentationsplattform, um die Marken des Konzerns zu promoten. Die Marken Husqvarna und GasGas wurden bereits mit KTM-Technik in die WM geschickt. Jetzt kommt mit der CFMoto der nächste KTM-Klon hinzu. Vertreten wurde die Marke bei der Präsentation durch Markus Ferch, den Vice President of Sales für den europäischen Markt.

Teamchef Florian Prüstel "erwartet viel" vom Deal mit CFMoto

"Wir erwarten viel", kommentiert Teamchef Florian Prüstel. "Wir wollen CFMoto als Marke in die Weltmeisterschaft einbringen. Das kommt mit den sportlichen Ergebnissen unserer Fahrer. Und auch durch die chinesischen Fans haben wir großen Rückhalt und hoffen natürlich darauf, auch in Zukunft weiter erfolgreich mit CFMoto zusammenarbeiten zu können."

Florian Prüstel mit seinen neuen Fahrern: Carlos Tatay (links) und Xavier Artigas (rechts) Foto: PrüstelGP

"Auch für uns als Unternehmen ist das ein großer Schritt zur Erweiterung unserer Aktivitäten im Motorrennsport", erklärt Markus Ferch von CFMoto. "Aus diesem Erfahrungsschatz können wir für die weitere Kooperation schöpfen und freuen uns sowohl in den Medien als auch natürlich auf der Strecke auf eine starke Präsenz der Fahrer und der Marke."

Ex-Moto2-Pilot Tom Lüthi unterstützt das PrüstelGP-Team als Sportdirektor Foto: PrüstelGP

In der Moto3-WM-Saison 2022 setzt PrüstelGP auf eine komplett neue Fahrerpaarung. Mit Xavier Artigas und Carlos Tatay hat das deutsche Team zwei Spanier unter Vertrag genommen. Zudem hat sich die Mannschaft mit Ex-125er-Weltmeister Tom Lüthi verstärkt, der die Rolle des Sportdirektors übernimmt. Massimo Capanna ist ein weiterer Neuzugang. Capanna wird Technischer Direktor.

Kämpft das Team mit Artigas und Tatay um Laufsiege?

Mit Xavier Artigas hat sich PrüstelGP ein vielversprechendes Talent gesichert. Der Spanier verabschiedete sich mit einem Sieg aus der Saison 2021. "Ich habe im vergangenen Jahr viel dazulernen können und bin in diesem Jahr noch mehr bereit als je zuvor, in jedem Rennen an der Spitze mitzufahren", erklärt Artigas.

Valencia-Sieger Xavier Artigas gilt als vielversprechendes Talent Foto: Motorsport Images

Der PrüstelGP-Neuzugang pilotierte im Vorjahr bei Leopard eine Honda. "Klar, der Wechsel auf CFMoto ist etwas worauf ich mich einstellen musste und es immer noch tue, aber das Miteinander im Team ist sehr gut und motiviert mich für CFMoto ganz nach vorn zu fahren", kommentiert Artigas.

Die zweite PrüstelGP-CFMoto wird von Carlos Tatay pilotiert, der 2019 den Red-Bull-Rookies-Cup gewann. Der Spanier kennt das Motorrad bereits aus seiner Zeit bei Avintia, wo er eine KTM pilotierte. "Wir werden die ersten Tests in Spanien abwarten und uns dann die genaue Festlegung der Saisonziele setzen", bemerkt Tatay. "Ich konnte mich im letzten Jahr mit jedem Rennen, jeder Runde weiterentwickeln und fühle mich bereit für die Saison. Es kann endlich starten."

Der einzige offizielle Moto3-Test findet vom 19. bis zum 21. Februar in Portimao statt.

Mit Bildmaterial von PrüstelGP.