Wildcard für einen Österreicher: Jakob Rosenthaler mit WM-Debüt in Spielberg

Beim Grand Prix von Österreich, der vom 16. bis 18. August auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg stattfindet, wird ein Lokalmatador in der Startaufstellung stehen. Jakob Rosenthaler steht in der Moto3-Klasse vor seinem Debüt in der Weltmeisterschaft. Er wird eine KTM in Husqvarna-Farben für das deutsche IntactGP-Team fahren.

Es ist die erste von zwei bestätigten Wildcards, denn drei Wochen später wird Rosenthaler auch in Misano am Start stehen. "Ich freue mich sehr auf meinen ersten Grand Prix, der bei meinem Heimrennen stattfinden wird", strahlt der 18-jährige Oberösterreicher.

"Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken, die mir das ermöglicht haben. Der Antrag für die Wildcard für Spielberg wurde schon vor einiger Zeit gestellt. Seitdem habe ich immer gehofft, dass es klappen würde."

"Nun, da sie bestätigt wurde, kann ich meinen ersten Grand Prix kaum erwarten. Ich bin sehr glücklich, denn es war immer mein Ziel, in die Moto3-Weltmeisterschaft aufzusteigen. Mein erster Grand Prix soll ein wichtiger Schritt dazu sein."

"Denn ich kann ohne Druck reinschnuppern und zeigen, was ich kann. Spätestens ab diesem Jahr war es mein Ziel, Ergebnisse abzuliefern, die gut genug sind, um für eine Wildcard infrage zu kommen. Das ist mir offensichtlich gelungen. Darauf kann ich schon ein bisschen stolz sein."

Rosenthaler fuhr 2021, 2022 und 2023 im Red Bull Rookies-Cup. In diesen drei Jahren ist der Linzer auch in Spielberg gefahren. Seit 2022 geht er auch mit dem Juniorteam von IntactGP in der JuniorGP (Moto3-Juniorenweltmeisterschaft) an den Start.

Aktuell fährt Rosenthaler seine dritte Saison mit IntactGP in der JuniorGP Foto: IntactGP

2023 gelang Rosenthaler in Estoril mit Platz drei sein erster Podestplatz. In der laufenden Saison schrammte er im ersten Barcelona-Rennen als Vierter hauchdünn am Podium vorbei. Im zweiten Barcelona-Rennen, das er nicht beenden konnte, meldete er sich mit der schnellsten Rennrunde.

Nach vier von sieben Rennwochenenden der JuniorGP ist Rosenthaler aktuell in der Gesamtwertung auf dem 14. Platz zu finden. Nun wird sich der 18-Jährige in Spielberg erstmals auf der Weltbühne beweisen und die IntactGP-Box mit Collin Veijer und Tatsuki Suzuki teilen.

"Ich werde mich so gut wie möglich auf Spielberg vorbereiten und dort meine 100 Prozent geben, um die Erwartungen zu erfüllen", nimmt sich Rosenthaler vor. "Auf jeden Fall will ich es genießen und Spaß haben."

"Ich werde auch versuchen, mit so wenig Druck wie möglich in das Wochenende zu gehen, denn beim Heim-GP vor vollen Tribünen wird es eine gewisse Nervosität geben. Ich möchte das so gut wie möglich ausblenden und ein fehlerfreies Wochenende mit anständigen Ergebnissen abliefern."

"Abschließend noch einmal ein großes Dankeschön, vor allem an die gesamte Teamleitung mit Jürgen Lingg, Stefan Keckeisen, Wolfgang Kuhn und Dirk Reissmann, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass ich zum ersten Mal Grand-Prix-Luft schnuppern darf!"

Rosenthaler ist der erste Österreicher in der Weltmeisterschaft seit Maximilian Kofler. Zwischen 2017 und 2019 startete Kofler dreimal mit einer Wildcard in Spielberg. 2020 und 2021 bestritt er mit dem CIP-Team zwei volle Jahre. Platz neun beim Grand Prix der Steiermark 2021 war sein bestes Ergebnis.