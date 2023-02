Ziele von PrüstelGP für die Moto3-Saison 2023: "Aus sportlicher Sicht verbessern"

Audio-Player laden

Das PrüstelGP-Team hat sich auf dem Sachsenring, wo sich auch der Sitz des Rennstalls befindet, für die Moto3-Saison 2023 präsentiert. Auch in diesem Jahr vertritt man die Marke CFMoto. Bei den beiden Motorrädern handelt es sich technisch um die KTM RC250GP.

Der Rennstall aus Sachsen steht vor der sechsten Saison in der kleinsten Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Spanier Xavier Artigas ist an Board geblieben. Sein neuer Teamkollege ist Joel Kelso aus Australien.

Das vergangene Jahr beendete PrüstelGP auf dem siebten Platz der Teamwertung. Rang drei von Carlos Tatay in Indonesien war das beste Einzelergebnis. Die Ziele für 2023 sind klar. Der Rennstall will den Sprung zurück ins Spitzenfeld machen.

"Für die kommende Saison wollen wir uns aus sportlicher Sicht verbessern", hält Teammanager Florian Prüstel fest. "Es ist Xavis drittes Jahr in dieser Klasse und unser Ziel ist es, unter die Top 5 zu fahren."

"Mit Joel, der in der vergangenen Saison sein Rookie-Jahr hatte, hoffe ich für die kommende Saison, dass wir in jedem Rennen konstante Ergebnisse in den Punkterängen erzielen." Beide Fahrer sind 19 Jahre alt.

Artigas fuhr in der vergangenen Saison sechsmal in die Top 10. Zwei fünfte Plätze waren die besten Einzelergebnisse des Spaniers. "Zuerst wird es darum gehen, bei den Tests anzukommen und zu sehen, wie wir dort abschneiden können", sagt Artigas.

Die Testfahrten der Moto3-Klasse finden am 9. und 10. März in Jerez sowie vom 17. bis 19. März in Portimao statt. "Damit schaffen wir eine gute Grundlage. Ich fühle mich mittlerweile viel vertrauter auf meiner CFMoto als es zu Beginn der vergangenen Saison der Fall war."

"Innerhalb des Teams kennen wir uns gut und wissen so ganz genau, an welchen Stellschrauben wir zuerst Hand anlegen müssen, um unsere Leistung weiter zu verbessern", sagt Artigas. "Ich freue mich wirklich auf die vor uns liegende Saison. Also lasst uns loslegen!"

Kelso fuhr im vergangenen Jahr im CIP-Team eine KTM. Dreimal schaffte er es in die Top 10. Ein Rennen (Silverstone) musste er wegen einer Verletzung auslassen. Nun will der Australier in seiner zweiten WM-Saison den nächsten Schritt machen.

"Mein Ziel ist es, sowohl das Potenzial des Teams als auch das Potenzial von mir als Fahrer voll auszuschöpfen", hält Kelso fest. "Für mich persönlich war es die beste Entscheidung, zu diesem Team zu kommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen guten Saisonstart hinlegen können."

Das Teamdesign wurde weiterentwickelt und kommt durch die kräftigen Kontrastfarben nun noch dynamischer und sportlicher als im Vorjahr daher.

