Bestätigt: Dominique Aegerter fährt 2020 MotoE für IntactGP

Dominique Aegerter wird in der Saison 2020 im MotoE-Weltcup für das deutsche IntactGP-Team an den Start gehen. Der Schweizer übernimmt den Platz von seinem Landsmann Jesko Raffin, der im nächsten Jahr für NTS die komplette Moto2-Saison bestreiten wird. Aegerter wird nicht mehr in der mittleren Klasse an den Start gehen.

"Ich bin sehr happy, dass ich meine Zukunft jetzt endlich regeln konnte", sagt Aegerter. "Nach dieser Ungewissheit und dem Aus in der Moto2 freue ich mich riesig, bei IntactGP in der MotoE fahren zu können. Es ist ein sehr professionelles Team, welches dieses Jahr in der MotoE schon Erfahrung gesammelt hat."

"Ich hatte schon vor ein paar Jahren mit Jürgen und Stefan eine Zusammenarbeit probiert und jetzt hat es endlich geklappt. Zum MotoE-Bike kann ich nicht so viel sagen, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Ich habe schon viel Positives gehört. Die Reifen sollen sehr guten Grip bieten und die Beschleunigung muss grandios sein, man sieht es auch an den Zeiten, die nicht mehr weit weg sind von der Moto2."

Dominique Aegerter übernimmt den Platz von seinem Landsmann Jesko Raffin Foto: IntactGP

"Aber sollte dies einmal der Fall sein, dann würde ich das Team versuchen so gut es geht zu vertreten. Ich möchte mich bei IntactGP bedanken, dass sie mir diese Chance geben und wir uns auf die Zusammenarbeit einigen konnten. Es ist schön, dass ich mich endlich wieder aufs Motorradfahren konzentrieren kann, mich aber auch gleichzeitig freuen kann."

"Die letzten zwei Jahre musste ich mich fast ausschließlich um meine Karriere kümmern und hatte keinen freien Kopf fürs Rennen fahren, natürlich auch, weil die Resultate nicht gestimmt haben. Ein großes Dankeschön auch an meine Fans, meine Familie, meinen Bruder, meinen Manager und meine treuen Sponsoren dafür, dass sie weiterhin an mich glauben und auch in Zukunft hinter mir stehen."

Mit Bildmaterial von IntactGP.