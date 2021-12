MotoE-Kalender 2022 fix: 14 Rennen bei sieben Rennevents

Die Verantwortlichen des MotoE-Weltcups haben den vorläufigen Kalender für die Saison 2022 präsentiert. In ihrer vierten Saison soll die elektrische Serie bei sieben Grand-Prix-Events im Rahmenprogramm der MotoGP fahren. Es wird die finale Saison mit den Energica-Einheitsmotorrädern sein, bevor Ducati in der Saison 2023 die Ausrüstung übernimmt.

Bei jedem Event werden in der kommenden Saison zwei Rennen gestartet. Los geht es mit den Tests in Jerez. Im März und April kann auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto gefahren werden, um sich für den Saisonauftakt Ende April an gleicher Stelle vorzubereiten.

Im Mai folgen die Events in Le Mans und Mugello, bevor es im Juni in Assen weitergeht. Die fünfte Station der Saison ist der KymiRing in Finnland. Im August folgt das Event in Spielberg, bevor Anfang September das Saisonfinale in Misano auf dem Plan steht.

Provisorischer Kalender für die MotoE-Saison 2022:

30. April/1. Mai: Jerez (Spanien)

14./15. Mai: Le Mans (Frankreich)

28./29. Mai: Mugello (Italien)

25./26. Juni: Assen (Niederlande)

9./10. Juli: KymiRing (Finnland)

20./21. August: Spielberg (Österreich)

3./4. September: Misano (Italien)

Vorsaison-Tests für die MotoE-Saison 2022:

7./8./9. März: Jerez (Spanien)

11./12./13. April: Jerez (Spanien)

