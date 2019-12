MotoE 2020: Fahrer, Teams und technische Änderungen

In sechs Rennen suchte die MotoE 2019 ihren ersten Weltcup-Champion und fand ihn beim Saisonfinale von Valencia in Matteo Ferrari, der sich den Titel gemeinsam mit dem Team von Fausto Gresini sicherte. Er gewann zwei der sechs Läufe, insgesamt gab es vier verschiedene Sieger im Laufe der Saison.

Nicolas Goubert, Exekutiv-Direktor der noch jungen Elektrorennserie, zieht nach dem ersten Jahr MotoE ein positives Fazit. "Wir haben unser Hauptziel erreicht, nämlich zu zeigen, dass es genauso unterhaltsam ist, ein Rennen mit Elektromotorrädern wie mit herkömmlichen Motorrädern zu sehen", sagt er gegenüber CNN.

"Wir hatten Rennen mit vielen Überholmanövern und Spannung bis zur letzten Runde", schwärmt Goubert weiter und verweist auch auf das wohlwollende Feedback von MotoGP-Fahrern. So hätten etwa Marc Marquez und Maverick Vinales Dorna-Boss Carmelo Ezpeleta gleich nach dem ersten Lauf zum MotoE-Rennen gratuliert.

Für 2020 verbesserte Bikes und neue Ladegeräte

Viele Fans stehen der neuen Rennserie jedoch weiterhin kritisch gegenüber. Und auch so mancher MotoGP-Experte kann sich dafür noch nicht erwärmen. So kritisierte ServusTV-Kommentator Alex Hofmann die MotoE erst kürzlich im TV und bemängelte den fehlenden Gänsehautfaktor im Vergleich zu den Verbrennern.

In der kommenden Saison wird die MotoE wieder im Rahmenprogramm der MotoGP starten. Bis dahin will Energica, Einheitslieferant der Elektromotorräder, weiter an den Bikes arbeiten, um diese schrittweise zu verbessern. "Für das nächste Jahr wird das Motorrad mehr Drehmoment bekommen", weiß Goubert.

Nicolas Goubert glaubt, dass sich die MotoE auch in Zukunft bewährt Foto: LAT

MotoE-Rennkalender fix, erste Fahrer bestätigt

"Die neuen Ladegeräte werden nur eine sehr begrenzte Menge an Ökostrom aus dem Netz von Enel verbrauchen und jeder wird seine eigenen Batterien haben", erklärt Goubert gegenüber CNN zur Neuentwicklung. "Wir werden Solarmodule an diese Ladegeräte anschließen, um die Batterien aufzuladen."

Einen Rennkalender für die zweite MotoE-Saison gibt es bereits. Wieder sind insgesamt sechs Rennen geplant. Der Auftakt wird Anfang Mai in Jerez stattfinden, darauf folgen Le Mans, Assen, Spielberg und ein Double-Header in Misano. Damit wird die MotoE 2020 auf drei neuen Strecken (Jerez, Le Mans, Assen) gastieren.

Das Fahrerfeld hat in den vergangenen Wochen immer weiter Form angenommen. Weltcup-Sieger Ferrari bleibt dem Gresini-Team treu und bekommt mit Alessandro Zaccone einen neuen Teamkollegen. IntactGP hat Jesko Raffin an die Moto2 verloren, mit Dominique Aegerter aber wieder einen Schweizer dazu gewonnen.

LCR hält an Niccolo Canepa fest und hat mit Xavier Ximeon einen neuen Mann an Bord, der zuvor für Avintia fuhr. Dort geht 2020 die Paarung Eric Granado und Xavier Cardelus an den Start. Hector Garzo, der ursprünglich bei Tech 3 weitermachen sollte, wechselt in der nächsten Saison zum Pons-Team in die Moto2.

Fahrer und Teams für die MotoE-Saison 2020:

Gresini: Matteo Ferrari - Alessandro Zaccone

IntactGP: Dominique Aegerter

LCR: Niccolo Canepa - Xavier Simeon

Avintia: Xavier Cardelus - Eric Granado

Folgende Teams haben ihre Fahrer für 2020 noch nicht bekanntgegeben: Ajo, Tech 3, Pramac, Aspar, Pons, SIC58, One Energy und Marc VDS.

Rennkalender für die MotoE-Saison 2020:

03. Mai: Jerez

17. Mai: Le Mans

28. Juni: Assen

16. August: Spielberg

12. und 13. September: Misano (Double-Header)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.