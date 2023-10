MotoE 2024: Der vorläufige Kalender umfasst acht Stationen und 16 Rennen

Etwa zwei Wochen nach der Bekanntgabe des MotoGP-Kalenders für die Saison 2024 folgte der Kalender für die MotoE. Die Elektroserie wird erneut bei acht Europa-Grands-Prix im Rahmenprogramm fahren.

Geplant sind wie in der abgelaufenen Saison 16 Rennen. Los geht es im kommenden Jahr bereits im März beim zweiten MotoGP-Event der Saison in Portimao (Portugal). Das Autodromo Internacional do Algarve wird erstmals Austragungsort eines MotoE-Events sein. Zudem wird es auf der Berg- und Talbahn an der Algarve zwei Tests geben.

Im April gibt es im kommenden Jahr kein MotoE-Event. Das zweite Rennwochenende findet in Le Mans (Frankreich) statt. Es folgen die Rennen in Barcelona (Spanien), Mugello (Italien) und Assen (Niederlande), bevor die MotoE auf dem Sachsenring gastiert.

Der WM-Endspurt findet nach der Sommerpause in Spielberg (Österreich) auf dem Red-Bull-Ring und in Misano (Italien) statt. Das Feld wird erneut aus 18 Teilnehmern bestehen.

Der MotoE-Kalender 2024:

22./23. März: Portimao (Portugal)

10./11. Mai: Le Mans (Frankreich)

24./25. Mai: Barcelona (Spanien)

30. Mai/1. Juni: Mugello (Italien)

28./29. Juni: Assen (Niederlande)

5./6. Juni: Sachsenring (Deutschland)

16./17. August: Spielberg (Österreich)

6./7. September: Misano (Italien)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.