MotoE 2024: Hector Garzo beschert dem IntactGP-Team den Weltmeistertitel

Hector Garzo hat in Misano im Rahmen des Grand Prix von San Marino zum ersten Mal die MotoE-Weltmeisterschaft gewonnen und dem deutschen IntactGP-Team den Titel beschert. Auf der italienischen Rennstrecke reichten dem Spanier die Plätze vier und sieben. Den Titelgewinn stellte er bereits mit Platz vier im ersten der beiden Rennen am Samstag sicher.

2024 war die insgesamt sechste Saison der Elektrorennserie. Seit 2023 hat die MotoE das FIM-Prädikat als Weltmeisterschaft. Seither wird auch mit dem Ducati-Motorrad V21L gefahren. Alle neun Teams erhalten das gleiche Material.

In dieser Saison gastierte die MotoE bei acht MotoGP-Wochenenden in Europa im Rahmenprogramm. Auch der Sachsenring in Deutschland sowie Spielberg in Österreich standen im Kalender. Gefahren wurden jeweils zwei Rennen am Samstag.

Garzo, der nach 2019 und 2022 seine dritte MotoE-Saison fuhr, startete die Saison mit zwei zweiten Plätzen in Portugal. Anschließend sah er in Le Mans keine der beiden Zielflaggen. In Barcelona verpasste er das Podest. Von Mugello nahm er Platz drei als bestes Ergebnis mit.

Mit der Startnummer 4 hat es Garzo in der Saison 2024 auf vier Siege gebracht Foto: IntactGP

Anschließend feierte Garzo in Assen seinen ersten Saisonsieg. Seine Titelambitionen gewannen an Momentum. Beim Heimrennen von IntactGP auf dem Sachsenring holte er beide Rennsiege und sorgte für Jubelstimmung.

Das war der erste Grundstein für den WM-Titel. Nach der Sommerpause baute sich Garzo in Spielberg mit Platz zwei und Saisonsieg Nummer vier einen Vorsprung von 38 Punkten auf Titelverteidiger Mattia Casadei (LCR) auf.

Am Finalwochenende in Misano reichte Garzo der vierte Platz in Rennen 1, um den WM-Titel vorzeitig sicherzustellen. Casadei fuhr zwar den Sieg ein, aber da war es für seine eigenen Aussichten auf den Titelgewinn schon zu spät. In Rennen 2, das den Abschluss der Saison bildete, holte sich Oscar Gutierrez (MSI) den Sieg vor Casadei. Der neue Weltmeister Garzo kam als Siebter ins Ziel.

"Es ist natürlich ein tolles Gefühl und etwas, das ich erst noch realisieren muss. Aber ich bin so glücklich für mich und das ganze IntactGP-Team", sagt Garzo und spricht von einem "Wochenende, das ein bisschen verrückt war, was die Emotionen angeht".

Nachdem er in der Nacht von Freitag auf Samstag nur zwei Stunden geschlafen habe, weil er nach P8 im Qualifying so nervös gewesen sei, kommt er auf die letzte Runde im ersten Rennen des Tages zu sprechen: "In der letzten Runde wollte ich unbedingt auf dasa Podium, aber ich habe schnell einen Gang zurückgeschaltet, weil ich wusste, dass P4 genug ist, um die Meisterschaft zu entscheiden."

Der neue MotoE-Weltmeister Hector Garzo feiert seinen Titelgewinn Foto: IntactGP

Die abschließende MotoE-Gesamtwertung 2024 weist Hector Garzo nach vier Saisonsiegen mit insgesamt 246 Punkten als Weltmeister aus. Mattia Casadei ist mit 13 Punkten Rückstand Vizeweltmeister. Der Italiener hat im Saisonverlauf dreimal gewonnen.

Den dritten Gesamtrang sicherte sich Oscar Gutierrez (Spanien) nach seinerseits drei Saisonsiegen. Abgesehen von den Top 3 der WM haben in der MotoE-Saison 2024 auch Kevin Zannoni (Aspar) sowie die Tech3-Teamkollegen Alessandro Zaccone und Nicholas Spinelli Rennen gewonnen.

Für IntactGP ist es der zweite MotoE-Gesamtsieg. 2022 gewann der Schweizer Dominique Aegerter den Titel. Damals aber war es kein WM-Titel, weil die Elektrorennserie damals noch als Weltcup, nicht als Weltmeisterschaft, ausgetragen wurde.

IntactGP-Teammanager Jürgen Lingg sagt über die MotoE-Saison 2024: "Es war eine großartige Saison, genau wie wir es uns gewünscht haben. Umso besser ist es, dass es am Ende tatsächlich so gekommen ist. Wir wussten, dass wir das Potenzial haben, aber die kurzen Rennen haben eine Menge Würze und sind immer eine enge Angelegenheit. Es kann also leicht passieren, dass man unverschuldet Punkte verliert."

Garzos Teamkollege Lukas Tulovic beendete die Saison als WM-Elfter Foto: IntactGP

Mit Lukas Tulovic hatte IntactGP einen Deutschen als zweiten Fahrer im Team. Das MotoE-Comeback des 24-Jährigen verlief aber nicht einfach. Nach dem Start des ersten Rennens im Frühsommer in Mugello stürzte Tulovic schwer und musste die Nacht im Krankenhaus verbringen, hatte aber keine schweren Verletzungen.

Insgesamt war Tulovic regelmäßig in den Top 10, aber der Sprung auf das Podium gelang ihm nicht. Mit 111 Punkten beendete der Deutsche die Weltmeisterschaft auf dem elften Platz. Trotzdem ist es dem IntactGP-Team gelungen, auch die Teamwertung zu gewinnen. Nach den 16 Saisonrennen hat der Rennstall aus Memmingen 14 Punkte mehr auf dem Konto als die beiden punktgleichen Teams LCR und Aspar.

"Hector hat sein Bestes gegeben, um seine Nervosität zu verbergen. Aber am Ende hat er eine super Leistung abgeliefert, was auch für Lukas gilt. Deshalb sind wir mit beiden Titeln belohnt worden, was auch zeigt, dass wir ein gutes Team zusammengestellt haben", so IntactGP-Teammanager Lingg.

Mit Maria Herrera war im MotoE-Starterfeld 2024 auch eine Dame vertreten. Die Spanierin, die seit 2019 eine Fixstarterin in der Elektrorennserie ist, fuhr für das italienische Forward-Team. Spitzenergebnisse blieben jedoch aus. Nur einmal kam sie in den Top 10 ins Ziel. Insgesamt sammelte Herrera im Verlauf der Saison 43 WM-Punkte.

Einen prominenten Namen gab es 2024 in der MotoE auch. Ex-Superbike-WM-Star Chaz Davies fuhr seine "Rookie-Saison" mit dem Aruba-Team. Zwei neunte Plätze waren seine besten Einzelergebnisse. Jetzt, da die MotoE-Saison zu Ende ist, überlegt Davies, seinen Helm als Rennfahrer endgültig an den Nagel zu hängen.

Der Kalender für die MotoE-Saison 2025 steht noch nicht fest. Es wird weiterhin mit den Einheitsmotorrädern von Ducati gefahren werden. Der Vertrag zwischen der italienischen Marke und MotoGP-Promoter Dorna Sports läuft für die Elektrorennserie bis Ende 2026.