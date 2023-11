MotoE 2024: Lukas Tulovic bleibt im MotoGP-Paddock und fährt für IntactGP

Lukas Tulovic wechselt nach dem Saisonfinale der Moto2-WM in die MotoE-Kategorie. Der 23-jährige Deutsche bleibt dem IntactGP-Team treu und bildet mit Hector Garzo das MotoE-Team des deutschen Rennstalls. Tulovic sammelte bereits von 2020 bis 2022 einige Erfahrungen in der MotoE. Die seit 2023 eingesetzte Ducati-MotoE-Maschine muss er aber noch kennenlernen.

"Ich bin sehr glücklich, Teil der IntactGP-Familie zu bleiben", kommentiert Tulovic, der vor seiner vierten Saison mit dem deutschen Team steht. Nach zwei Jahren in der Moto2-EM fuhr er in diesem Jahr in der Moto2-WM, verlor seinen Platz im Team aber auf Grund der ausbleibenden Erfolge.

In der MotoE möchte Tulovic wieder die Ergebnisse einfahren, die er mit Intact in der Moto2-EM feierte, als er im Vorjahr den Titel sicherstellte. "Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr an die Erfolge anknüpfen können, die wir letztes Jahr gemeinsam gefeiert haben. Auf das Jahr 2022 folgte ein schwieriges Jahr. Davor waren wir etwas verwöhnt von vielen Siegen und tollen Momenten", so der Deutsche.

"Aber jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung in einer Klasse, die ich schon kenne. Allerdings ist das Motorrad dort neu", stellt Tulovic fest, der bisher nur mit der Energica Erfahrungen sammelte und sich an die Ducati-MotoE-Maschine gewöhnen muss.

"Ich werde während der Wintertests genug Zeit haben, das Motorrad kennenzulernen und mich darauf einzustellen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Motorrad sehr gut zu meinem Fahrstil passen wird. Ich freue mich auf meine Rückkehr in die MotoE und auch auf die Crew und die neue Saison", erklärt "Tulo".

IntactGP 2024: Hector Garzo, Teammanager Jürgen Lingg und Lukas Tulovic Foto: IntactGP

"Ich werde auch einen Teamkollegen haben, Hector Garzo, mit dem ich mir bereits 2018 eine Box geteilt habe", erinnert sich Tulovic. "Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und ich mag seine Art. Hector ist ein ruhiger Typ, genau wie ich, also denke ich, dass eine sehr gute Harmonie in unserer Box herrschen wird."

"Zwei schnelle Fahrer zu haben, ist nicht nur ein Vorteil für das Team, sondern hilft auch uns Fahrern", ist Tulovic überzeugt. "Das fängt mit dem Austausch von Daten an und setzt sich fort, wenn wir uns auf der Strecke gegenseitig pushen. Die Zeichen stehen also gut für eine großartige MotoE-Saison 2024."

Mit Bildmaterial von IntactGP.