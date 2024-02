MotoE 2024: Übersicht Fahrer, Teams, Kalender

Die MotoE-Klasse als die Elektroklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft geht 2024 in ihre zweite Saison mit WM-Status und ihre zweite Saison mit Ducati als alleiniger Lieferant der Elektro-Bikes für alle Teams. Im Vergleich zu 2023 gibt es aber zahlreiche Veränderungen.

Was die Teams der MotoE-WM betrifft, haben für 2024 gleich drei Teams die Rennserie verlassen. Im Gegenzug sind drei neue hinzugekommen. Es bleibt also bei neun Teams mit je zwei Piloten und somit bei einem 18-köpfigen Starterfeld.

Der Pons-Rennstall, für den im vergangenen Jahr Mattia Casadei erster MotoE-Weltmeister der Geschichte wurde, hat sowohl sein Moto2-Team als auch sein MotoE-Team verkauft. Der RNF-Rennstall, der sein MotoGP-Programm einstellen musste, hat auch das MotoE-Programm beendet. Auch das Pramac-Team tritt 2024 nicht mehr in der Elektrorennserie an, betreibt sein MotoGP-Programm aber weiter.

Die drei neuen Teams für die MotoE-Saison 2024 sind Aruba, Forward und MSI. Bei Aruba handelt es sich um ein inoffizielles Ducati-Werksteam, für das man keinen Geringeren als Chaz Davies als Zugpferd verpflichtet hat. Teamkollege ist Armando Pontone. Er ist genau wie Davies ein MotoE-Rookie. Tatsächlich sind die beiden die einzigen Neulinge im Starterfeld für die MotoE-Saison 2024.

Superbike-Rennsieger Chaz Davies fährt 2024 für Aruba die volle MotoE-Saison Foto: Motorsport Images

Während es sich bei Aruba um ein neues Team handelt, sind Forward und MSI bereits in den Klassen Moto2 und/oder Moto3 aktiv und haben nun zusätzlich ein MotoE-Programm am Start. De facto handelt es sich bei MSI um den Käufer des Pons-Rennstalls.

Für MSI fahren in der MotoE-Saison 2024 einerseits Oscar Gutierrez, der aus dem eingestellten MotoE-Programm von Pramac kommt, und andererseits Miquel Pons, der seinen Platz im LCR-Team räumen musste.

Dort nämlich, bei LCR, hat Titelverteidiger Mattia Casadei angedockt, weil sein letztjähriger Arbeitgeber Pons ebenfalls zugesperrt hat. Auch Casadeis letztjähriger Teamkollege Nicholas Spinelli bleibt der Elektrorennserie erhalten. Er fährt 2024 für Tech3.

Für Forward fahren Maria Herrera, die weiterhin die einzige Frau im MotoE-Feld ist, und Andrea Mantovani. Herrera kommt aus dem Aspar-Team, wo sie durch Kevin Zannoni ersetzt wird. Mantovani kommt aus dem zugesperrten RNF-Team.

Lukas Tulovic wechselt im Intact-Team aus dem Moto2- ins MotoE-Programm Foto: Motorsport Images

Bei Intact GP übernimmt Lukas Tulovic, der 2023 noch für Intacts Moto2-Team fuhr, nun im MotoE-Team den Platz von Randy Krummenacher. Der aus Eberbach (Deutschland) stammende Tulovic ist in der MotoE-Saison 2024 der einzige deutschsprachige Fahrer. Er war in den Jahren 2020 bis 2023 bereits als MotoE-Pilot aktiv (für die Teams Tech3 und RNF). Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt Tulovic nun in die Elektrorennserie zurück.

Teams und Fahrer der MotoE-Saison 2024

Intact: Lukas Tulovic, Hector Garzo

Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

SIC58: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

LCR: Eric Granado, Mattia Casadei

Aspar: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Tech 3: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Aruba: Chaz Davies *, Armando Pontone *

Forward: Maria Herrera, Andrea Mantovani

MSI: Miquel Pons, Oscar Gutierrez

* Rookie

Was den Rennkalender für die MotoE-WM 2024 betrifft, so gibt es wieder acht Events mit je zwei Rennen, die beide samstags über die Bühne gehen. Erstmals wird in Portimao (Portugal) gefahren, nämlich gleich als Saisonauftakt. Indes wird der Kurs in Silverstone (Großbritannien) von den Elektro-Bikes nicht mehr befahren.

Hingegen tauchen der Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal (Deutschland) und auch der Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich) weiterhin im MotoE-Kalender auf. Das Saisonfinale steigt auch in diesem Jahr wieder in Misano (Italien).

Kalender der MotoE-Saison 2024

22./23. März: Portimao (Portugal)

10./11. Mai: Le Mans (Frankreich)

24./25. Mai: Barcelona (Spanien)

30. Mai/1. Juni: Mugello (Italien)

28./29. Juni: Assen (Niederlande)

5./6. Juli: Sachsenring (Deutschland)

16./17. August: Spielberg (Österreich)

6./7. September: Misano (Italien)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.