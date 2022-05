MotoE Jerez: Granado siegt erneut - Aegerter verpasst Podest knapp

Audio-Player laden

Maximale Ausbeute für Eric Granado: Der Brasilianer hat auch das zweite Rennen der MotoE für sich entscheiden können. Er setzte sich in einem engen Kampf gegen LCR-Teamkollege Miquel Pons und Dominique Aegerter (IntactGP) durch, der Platz drei in der letzten Kurve noch an Mattia Casadei (Pons) verlor.

Dabei mischte Aegerter von Beginn an vorne mit. Kurz nach dem Start übernahm der Schweizer sogar erstmals die Führung, als Hector Garzo (Tech3), Casadei und Pons in Kurve 6 von der Linie abkamen. Danach konnte er sich gemeinsam mit Pons und Granado zusehends vom Rest des Feldes absetzen.

So kam es zum Dreikampf um den Sieg, der sich jedoch erst auf der Schlussrunde entschied. Aegerter versuchte sein Glück in Kurve 1 und attackierte Pons, konnte die Linie allerdings nicht halten und fiel noch hinter Granado auf Platz drei zurück.

Rennentscheidung fällt in der letzten Runde

In Kurve 6 setzte Granado dann zum entscheidenden Überholmanöver an und gab die Führung danach nicht mehr ab. Pons verteidigte Rang zwei gegen Aegerter, der den letzten Podestplatz noch an Casadei verlor. Dieser hatte durch die Kämpfe an der Spitze wieder aufgeschlossen und ging in Kurve 13 vorbei.

Für Aegerter blieb deshalb nur der undankbare vierte Platz. Am Ende trennten ihn 94 Tausendstel vom Podest. "Leider habe ich in der letzten Kurve einen großen Fehler gemacht, aber ich dachte auch, dass wir nur zu dritt unterwegs sind", erklärt der IntactGP-Pilot nach dem Rennen und ärgert sich.

"Leider habe ich das Podium verschenkt, aber die MotoE-Rennen sind immer unheimlich schwierig, man muss taktieren und mein Plan war es eigentlich, als Erster in die letzte Runde zu gehen, damit ich die Chance habe zu gewinnen."

Aegerter "etwas enttäuscht" über Platz vier

"In der ersten Kurve der letzten Runde bin ich beim Überholen von Pons etwas weit gegangen und habe direkt zwei Plätze verloren, dachte aber, dass ich nochmal attackieren könnte. Das hat bedauerlicherweise nicht mehr geklappt und dann lief mir die Zeit davon", resümiert Aegerter die letzten entscheidenden Meter.

Er gibt zu: "Ich bin natürlich etwas enttäuscht über den vierten Platz, aber es sind dennoch wichtige Punkte, die wir mit nach Le Mans nehmen in zwei Wochen. Ich werde mich wieder bestens vorbereiten, aber wir haben hier in Jerez gezeigt, dass wir zu den Besten gehören, nur war das Glück nicht ganz auf meiner Seite."

In der Gesamtwertung liegt der Schweizer nach der ersten Saisonstation auf Platz zwei, 17 Punkte hinter Doppelsieger Granado. "Zum Glück haben wir noch zwölf Rennen, um die Punkte wieder reinzuholen", zeigt sich Aegerter zuversichtlich.

Tulovic hat Pech und wird am Ende Zwölfter

Im Rennen am Sonntag komplettierte Hikari Okuba (Ajo) die Top 5. Matteo Ferrari (Gresini) und Jordi Torres (Pons), beide Weltcup-Gesamtsieger der Vorjahre, reihten sich auf sechs und sieben ein. Alex Escrig (Tech3), Niccolo Canepa (RNF) und Kevin Manfredi (Pramac) verbuchten die übrigen Top-10-Plätze für sich.

Garzo stürzte bei noch drei zu fahrenden Runden auf Platz vier liegend. Der Deutsche Lukas Tulovic (RNF), der in Jerez den verletzten Bradley Smith ersetzte, fiel nach einem frühen Kontakt mit Marc Alcoba (Aspar) zurück und wurde Zwölfter.

