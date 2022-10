MotoE-Kalender 2023: Sachsenring-Comeback und WM-Status bei 16 Rennen

Audio-Player laden

Die MotoE steht vor dem Beginn einer neuen Ära. Im kommenden Jahr werden die schweren und trägen Energica-Bikes durch wesentlich leichtere MotoE-Einheitsmaschinen von Ducati ersetzt. Bei acht MotoGP-Wochenenden fährt die Elektroserie im Rahmenprogramm und erhält erstmals einen offiziellen WM-Status.

Der Saisonstart erfolgt Mitte Mai in Le Mans. Es folgen die Stationen Mugello, Sachsenring und Assen, bevor die MotoE zusammen mit der Motorrad-WM in die Sommerpause geht. Anfang August geht es in Silverstone, in Spielberg und Barcelona weiter. Das Saisonfinale findet Mitte September in Misano statt.

Vor dem Start der neuen MotoE-Saison gibt es in Spanien zwei offizielle Tests über drei Tage. Anfang März können die Teams in Jerez erste Erfahrungen mit den Ducati-Bikes sammeln. Vier Wochen später wird in Barcelona getestet.

Der vorläufige Kalender der MotoE 2023:

12.-14. Mai: Le Mans (Frankreich)

9. - 11. Juni: Mugello (Italien)

16. - 18. Juni: Sachsenring (Deutschland)

23. - 25. Juni: Assen (Niederlande)

4. - 6. August: Silverstone (Großbritannien)

18. - 20. August: Spielberg (Österreich)

1. - 3. September: Barcelona (Spanien)

8. - 10. September: Misano (Italien)

Die Termine für die Vorsaison-Tests 2023:

6. - 8. März: Jerez (Spanien)

3. - 5. April: Barcelona (Spanien)

