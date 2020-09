MotoE-Qualifying in Misano: Lukas Tulovic in Startreihe eins

Die Elektrorennserie MotoE ist im Rahmen des MotoGP-Wochenendes in Misano zum zweiten Mal in der Saison 2020 dabei. In der E-Pole fuhr Matteo Ferrari (Gresini) mit 1:43.580 Minuten die schnellste Zeit Ergebnis. Von der Pole-Position wird der Italiener am Sonntag allerdings nicht starten.

Ferrari hatte im zweiten Jerez-Rennen einen Unfall mit anderen Fahrern ausgelöst. Deswegen wird er nun in Misano um drei Startplätze zurückversetzt. Die Pole-Position erbte Mattia Casadei (SIC58). Xavier Simeon (LCR) rückte auf Platz zwei nach vor.

Der Deutsche Lukas Tulovic beendete das Qualifying auf Rang vier und rückt auf Position drei nach vor. Somit wird der Fahrer vom Tech-3-Team aus der ersten Startreihe angreifen. "Mein Ziel war es, Fortschritte zu machen. Dieser Plan ist aufgegangen", freut sich Tulovic.

"Im Freien Training bin ich immer schneller geworden. Im dritten Training bin ich dann eine gute Runde gefahren, die die Basis für die E-Pole war. Komplett zufrieden bin ich nicht, denn ich hätte noch eine oder zwei Zehntelsekunden finden können. Trotzdem freue ich mich über mein Ergebnis."

Der Schweizer Dominique Aegerter (IntactGP), der die Meisterschaft elf Punkte vor Jordi Torres (Pons) anführt, qualifizierte sich für den fünften Startplatz in der Mitte der zweiten Startreihe. "Es war bisher nicht so ein einfaches Wochenende", sagt Aegerter.

"Am Freitag hatte ich einen Sturz, was uns Zeit gekostet hat. In der MotoE gibt es nicht so viel Streckenzeiten. Meine Rundenzeit war nicht so schlecht. Morgen werde ich natürlich versuchen, vorne mitzukämpfen."

Die zweite Startreihe wird von Niccolo Canepa (LCR) komplettiert. Pech hatte Eric Granado (Avintia), dessen Rundenzeit komplett gestrichen wurde, weil er in einer Kurve die Track-Limits missachtet hatte. Somit wird Granado auf dem 18. und letzten Startplatz stehen.

Das MotoE-Rennen über 7 Runden wird am Sonntag um 10:05 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.