MotoE R1 in Spielberg: Ferrari stürzt in Führung liegend, Casadei erbt Sieg

Nach dem zweiten Rennen in Silverstone hat Mattia Casadei auch den ersten MotoE-Lauf in Spielberg gewonnen. Dem Pons-Fahrer wurde der Sieg auf dem Silbertablett reserviert, denn Matteo Ferrari (Gresini) stürzte in Führung liegend eine halbe Runde vor der Zielflagge.

Von der Poleposition aus übernahm Kevin Zannoni (SIC58) zunächst die Führung vor Eric Granado (LCR) und Casadei. Randy Krummenacher (IntactGP) verlor in der Startphase Positionen und beendete die erste Runde nur an der zwölften Stelle.

In der Anfangsphase konnte sich eine vierköpfige Gruppe an der Spitze etwas absetzen. Zannoni verlor die Führung durch einen kleinen Fehler. In Runde 3 übernahm Casadei vor Ferrari, Granado und Zannoni die Führung. In Runde vier attackierte Ferrari und setzte sich an die Spitze.

In der Folge konnte sich Ferrari einen kleinen Vorsprung aufbauen. Dieser wuchs kontinuierlich auf über sechs Zehntelsekunden an. Ferrari nahm die letzte Runde mit mehr als 0,7 Sekunden Vorsprung in Angriff. Das war aber noch nicht die Entscheidung.

Als der Italiener nur noch eine halbe Runde zu absolvieren hatte, stürzte Ferrari im Infield in Kurve 7. Casadei erbte seinen zweiten MotoE-Sieg hintereinander auf dem Silbertablett. Spannend ging es dahinter zu.

Zwischen Granado und Zannoni tobte ein enges Duell, bis sich in der letzten Runde schließlich Granado durchsetzte. Als Ferrari stürzte, erbte der Brasilianer Platz zwei und Zannoni stand als Dritter doch noch auf dem Podest.

Hector Garzo (IntactGP) kam als Vierter ins Ziel. Jordi Torres (Aspar) wurde Fünfter. Hätte Ferrari gewonnen, dann hätte Ferrari die WM-Führung übernommen. Aber mit diesem Ergebnis baute Torres seinen Vorsprung auf Ferrari auf 26 Punkte aus.

Der Schweizer Krummenacher, der zum ersten Mal überhaupt in Spielberg fuhr, sah die Zielflagge als Elfter.

Das zweite Rennen über ebenfalls sieben Runden wird Samstagnachmittag um 16:10 Uhr gestartet.

