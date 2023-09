MotoE R1 Misano: Mattia Casadei ist mit Sieg Weltmeister, Frühstart von Torres

Beim MotoE-Saisonfinale in San Marino ist die WM-Entscheidung schon im ersten Rennen gefallen. Während Mattia Casadei (Pons) auf dem Misano-World-Circuit Marco Simoncelli seinen fünften Saisonsieg eroberte, erhielt WM-Verfolger Jordi Torres (Aspar) wegen eines Frühstarts zwei Long-Lap-Strafen.

Somit wurde Torres nur Zehnter und Casadei durfte vorzeitig den größten Erfolg seiner Karriere feiern. Nach vier Jahren als Weltcup für Elektromotorräder trägt die MotoE seit der Saison 2023 das FIM-Prädikat Weltmeisterschaft.

Die Ausgangslage vor dem finalen Wochenende war folgendermaßen: Casadei hatte 21 Punkte Vorsprung auf Torres und 22 auf Matteo Ferrari (Gresini). Im Qualifying hatte sich Casadei seine erste Poleposition der Saison gesichert. Torres startete als Fünfter und Ferrari als Zehnter.

Im Qualifying ist Ferrari nicht mit dem korrekten Reifendruck gefahren. Deshalb sind seine Rundenzeiten gestrichen worden. Acht Runden waren für die Elektromotorräder angesetzt. Torres startete explosiv und katapultierte sich in den ersten beiden Kurven in Führung.

Torres setzte sich vor dem Pons-Duo Casadei und Nicolas Spinelli an die Spitze. Ferrari war nach der ersten Runde Neunter. Aber Torres hatte einen Frühstart hingelegt und bekam dafür zwei Long-Lap-Strafen. Trotzdem attackierte das Pons-Duo.

In Runde zwei übernahm Casadei auf der Strecke die Führung von Torres. Auch Spinelli zog mit und verdrängte Torres auf Rang drei. Er wurde auch von Hector Garzo (IntactGP) überholt und war nur noch Vierter. Aber der zweimalige Weltcup-Sieger musste noch seine Strafrunden absolvieren.

Nachdem Torres seine Strafen erledigt hatte, war er nur noch Zwölfter. An der Spitze ging es noch um den Rennsieg. Garzo überholte Spinelli und machte Druck auf Casadei. Aber auch Spinelli mischte mit und griff wieder Garzo an, um Druck von seinem Teamkollegen zu nehmen.

Aber es blieb bis zum Schluss um den Rennsieg spannend. Im Sprint zur Ziellinie setzte sich Garzo neben Casadei, aber Casadei hatte die Nase um 0,021 Sekunden vorne. Mit seinem fünften Saisonsieg krönte sich der 24-Jährige zum Weltmeister.

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin überglücklich", jubelt der Italiener im Parc ferme. "Das ist ein Traum, der für mich wahr geworden ist. Vielen Dank an meine Familie und an alle. Ich bin Weltmeister!"

Hinter Garzo wurde Spinelli Dritter. Anschließend folgte das SIC58-Duo Kevin Manfredi und Kevin Zannoni. Ferrari kam als Sechster ins Ziel und Torres schließlich als Zehnter. Somit war Casadei in der WM-Wertung uneinholbar vorne.

Der Schweizer Randy Krummenacher (IntactGP) mischte in Misano nicht in der Spitzengruppe mit. Er beendete das erste Rennen als Achter.

Das zweite MotoE-Rennen über acht Runden wird um 16:10 Uhr gestartet.

