MotoE-Rennen 1 in Silverstone: Randy Krummenacher triumphiert im Regen

MotoE-Rookie Randy Krummenacher hat sein erstes Rennen in der Elektrorennserie gewonnen. Auf nasser Strecke setzte sich der Schweizer aus dem IntactGP-Team in Silverstone knapp gegen Kevin Manfredi (SIC58) durch. Den letzten Platz auf dem Podium sicherte sich Polesetter Eric Granado (LCR).

Aufgrund der verregneten Bedingungen wurde die Distanz für das erste von zwei MotoE-Rennen an diesem Samstag auf fünf Runden verkürzt. Für die Fahrer war es eine Reise in Ungewisse, da sie ohne jedes Regentraining in dieses Rennen gingen.

Granado behielt von der Poleposition zunächst die Führung, konnte sich dort aber nur für zwei Runden halten. Dann zog Krummenacher, von Platz sechs gestartet, zum ersten Mal vorbei. Der Schweizer kämpfte anschließend mit Teamkollege Hector Garzo um die Führung und fiel zwischenzeitlich auf Platz vier zurück.

In der vorletzten Runde gelang es ihm aber, sich die Führung zurückzuholen. Er zog das Tempo noch einmal an, wobei ihm nur Manfredi folgen konnte. Für einen Angriff reichte es aber nicht mehr. Im Ziel trennten die beiden 0,142 Sekunden.

"Das Rennen war ziemlich schwierig, denn in diesen fünf Runden haben einige Fahrer sehr viel riskiert und mich überholt, obwohl sie eigentlich langsamer waren", sagt der Sieger.

"Ich hatte ein paar Schrecksekunden, in denen ich echt Glück hatte, auf dem Motorrad sitzen zu bleiben. Als ich dann einen kleinen Vorsprung hatte und die Kurven mit dem richtigen Tempo fahren konnte, war das der Schlüssel. Das ist mein erster MotoE-Sieg. Ich freue mich sehr, denn ich glaube, dieser Sieg ist für die WM sehr wichtig."

Knapp eine Sekunde hinter der Spite duellierten Garzo und Granado um den letzten Podestplatz, wobei sich Granado knapp durchsetzte. Auch Nicolas Spinelli (Pons) kämpfte bis wenige Kurven vor Rennende noch mit ihnen, stürzte dann aber.

Die Top 5 komplettierte der WM-Leader Jordi Torres (Aspar), der mit der Vergabe der Podestplätze diesmal nichts zu tun hatte. Mattia Casadei (Pons), Miquel Pons (LCR), Matteo Ferrari (Gresini), Mika Perez und Andrea Mantovani (beide RNF) rundeten die zweite Hälfte der Top 10 im ersten Rennen von Silverstone ab.

In der WM führt Torres nunmehr mit elf Punkte vor Ferrari. Krummenacher macht durch seinen Sieg eine Position gut und liegt mit 32 Punkten Rückstand auf dem dritten Platz.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.