MotoE Rennen 1 Sachsenring: Torres gewinnt vor Krummenacher

Dramatische Schlussphase im ersten MotoE-Rennen auf dem Sachsenring: Während Eric Granado (LCR) und Hector Garzo (Intact GP) im Kampf um das Podest zu Beginn der letzten Runde stürzen, feiert Jordi Torres (Aspar) seinen zweiten Saisonsieg und baut seine Führung in der Weltmeisterschaft aus.

Randy Krummenacher (Intact GP) profitierte von den späten Stürzen und setzt sich gegen Nicholas Spinelli (Pons) im Duell um den zweiten Platz durch. Für den Schweizer MotoE-Rookie ist es das zweite Podium nach Platz drei beim Saisonauftakt in Le Mans.

Torres ging von der Poleposition in die zehn Rennrunden. Ein Start-Ziel-Sieg war es für den Spanier aber nicht. Er verlor die Führung gleich beim Start an Spinelli, der aus der zweiten Reihe nach vorn preschte. Garzo, Torres und Granado reihten sich dahinter ein. Krummenacher blieb zunächst Siebter.

Schon in Runde zwei verlor Spinelli seine Führung an Garzo, der sich lange an der Spitze behauptete, sich trotz vieler Positionskämpfe dahinter aber nicht absetzen konnte.

Das Spitzenfeld blieb bis zum Schluss eng zusammen. In Kurve 12 der siebten Runde übernahm Granado die Führung von Garzo, nur um diese zwei Runden später wieder an Torres zu verlieren. Granado versuchte verzweifelt, wieder vorbeizukommen, verschätzte sich aber in Kurve 1 der letzten Runde und stürzte.

Direkt dahinter bremste sich Spinelli aggressiv an Garzo vorbei. Es kam zum Kontakt, in dessen Folge auch Garzo zu Boden ging. Damit waren zwei Podestkandidaten kurz vor Rennende ausgeschieden. Spinelli und Krummenacher trugen den Kampf um Platz zwei unter sich aus, wobei Spinelli den Kürzeren zog.

"Ich wollte zurück auf das Podium kommen. Das war mir wirklich wichtig", sagt Krummenacher. "Wir machten am Freitag eine große Änderung am Motorrad, dank der ich wieder zu alter Stärke fand. Das Rennen war schwierig, weil es hier nicht einfach ist, von Platz sieben zu starten. Doch es war ein langes Rennen."

"Es fühlte sich länger als sonst an. Dadurch hatte ich mehr Möglichkeiten, mich nach vorne zu kämpfen. Für meinen Teamkollegen (Garzo, Anm. d. R.) tut es mir leid, denn er stürzte in der letzten Runde. Doch das ist so im Rennsport. Ich freue mich über Platz zwei und hoffe, auch im zweiten Rennen so stark zu sein."

Für die Situation zwischen Garzo und Spinelli kündigte die Rennleitung eine Untersuchung an, bestätigte aber das Ergebnis. Für das zweite Rennen könnte es eine Strafe geben.

Matteo Ferrari (Gresini), der nur von Startplatz zehn ins Rennen ging, hatte mit dem Kampf um das Podest diesmal nichts zu tun. Er kam aber noch bis auf Platz vier vor. Alessandro Zaccone komplettierte die Top 5. Mattia Casadei, Tito Rabat, Miquel Pons, Andrea Mantovani und Hikari Okubo rundeten die Top 10 ab.

In der WM hat Torres jetzt 14 Punkte Vorsprung auf Ferrari. Krummenacher ist neuer Dritter. Ihm fehlen 23 Punkte. Garzo ist nach seinem Nuller auf Platz vier abgerutscht und hat 29 Punkte Rückstand. Mantovani ist 46 Zählern Rückstand Fünfter.

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.