MotoE-Rennen 2 Barcelona: Torres stürzt! Casadei nach Sieg neuer WM-Leader

Ist das die Vorentscheidung im Kampf um den WM-Titel der MotoE? Jordi Torres (Aspar) stürzt im zweiten Rennen von Barcelona in Führung liegend, während WM-Rivale Mattia Casadei (Pons) gewinnt und die Gesamtführung übernimmt. Andrea Mantovani (RNF) wird Zweiter. Nicholas Spinelli (Pons) komplettiert das Podest.

Bereits beim Start in die sieben Rennrunden setzte sich Casadei vor Mantovani an die Spitze. Polesetter Torres lag zunächst an dritter Stelle, fuhr nach wenigen Kurven aber auf Platz zwei vor und hängte sich ans Hinterrad von Casadei.

In Kurve 1 der dritten Runde kam es zu einer ersten Attacke, in deren Folge Torres in Führung ging. In den nächsten Umläufen tauschten beide dort immer wieder die Plätze, bis in Runde fünf nicht nur Torres, sondern auch Mantovani durchschlüpfte.

Damit war Casadei nur noch Dritter. Kurz darauf verlor er eine weitere Position an Hector Garzo (Intact), der bis auf Platz zwei vorkam und schließlich die Führung erbte, als Torres in Kurve 5 der vorletzten Runde zu Boden ging. Es war der zweite Rückschlag für ihn nach der Kollision mit Casadei im ersten Rennen.

Nach diesem Zwischenfall währte Garzos Führung nicht lang. Zu Beginn der letzten Runde wurde er von Casadei und Mantovani geschluckt. Kurz vor dem Ziel verlor er dann auch noch das Duell gegen Spinelli. Casadei ließ sich den Sieg hingegen - anders als im ersten Rennen - nicht mehr nehmen und blieb vor Mantovani.

Matteo Ferrari (Gresini) wurde wie schon in Rennen 1 Fünfter, gefolgt von Miquel Pons (LCR), Kevin Zannoni (SIC58) und Alessandro Zaccone (Tech 3). Randy Krummenacher (Intact) belegte erneut Rang neun. Eric Granado (LCR) komplettierte die Top 10.

In der Gesamtwertung büßte Torres 25 Punkte auf Casadei ein, der vor den letzten beiden MotoE-Rennen der Saison mit 21 Zählern Vorsprung führt. Ferrari ist nur einen Punkt hinter Torres Dritter. Garzo liegt auf Platz vier bereits 44 Punkte zurück.

