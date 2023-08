MotoE-Rennen 2 in Silverstone: Casadei gewinnt, Krummenacher abgeräumt

Mattia Casadei hat das zweite MotoE-Rennen in Silverstone für sich entschieden und damit seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Pons-Pilot übernahm die Führung gleich am Start und behauptete sie diese über sechs regennasse Runden.

Polesetter Eric Granado (LCR) musste sich mit Platz zwei zufriedengeben. Dritter wurde Casadeis Teamkollege Nicolas Spinelli. Der Sieger des ersten Rennens, Randy Krummenacher (IntactGP), stürzte gleich zu Beginn unverschuldet und schied aus.

Bei ähnlich widrigen Bedingungen wie in Rennen 1 war Krummenacher in einen frühen Zwischenfall in Kurve 1 verwickelt. Auslöser war Matteo Ferrari (Gresini) der innen hineinstach und Kevin Zannoni (SIC58) von der Strecke rammte. Dieser traf wiederum auf Krummenacher auf der Außenseite. Beide stürzten.

Die Rennleitung kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Auch Alessandro Zaccone (Tech 3) und Tito Rabat (Pramac) gingen in der ersten Runde zu Boden.

Casadei bekam davon an der Spitze wenig mit. Er führte das Feld vor Granado und Hector Garzo (IntactGP) an. An dieser Reihenfolge änderte sich lange nichts. Zur Hälfte des Rennens distanzierten sich die Top 2 zusehends von den Verfolgern.

In der vorletzten Runde wagte Granado einen Angriff an Casadei, der aber gleich wieder vorbeiging und anschließend eine entscheidende Lücke auffahren konnte. Dahinter wurde bis zum Schluss um den letzten Podestplatz gekämpft. Dabei erwies sich die Schlussrunde vor allem für Garzo als kostspielig.

Lag der IntactGP-Pilot mit Beginn des letzten Umlaufs noch auf Platz drei, fiel er noch hinter Spinelli sowie WM-Leader Jordi Torres (Aspar) und Ferrari zurück. Garzo kam somit als Sechster ins Ziel, rückte nach dem Rennen aber wieder eine Position vor, da die Rennleitung eine Strafe gegen Ferrari aussprach.

Der Gresini-Pilot erhielt Zeitstrafe von drei Sekunden auf sein Rennergebnis. Damit fiel er von Platz fünf auf sieben zurück noch hinter Andrea Mantovani (RNF) zurück.

Die Top 10 komplettierten Hikari Okubo (Tech 3), Kevin Manfredi (SIC58) und Mika Perez (RNF). Insgesamt sahen im zweiten Rennen nur 13 Fahrer die Zielflagge. Neben den Sturzopfern aus Runde eins schied auch Miquel Pons (LCR) gestürzt aus.

In der WM behauptet Torres mit 15 Punkten Vorsprung die Führung vor Ferrari. Krummenacher hat aufgrund seines Nullers wieder eine Position eingebüßt und ist hinter Casadei auf Platz vier zurückgefallen. Auch Garzo verlor einen Platz und ist Fünfter.

