MotoE-Rennen 2 in Spielberg: Mattia Casadei feiert Doppelsieg

Doppelsieg für Mattia Casadei in Spielberg: Nach Rennen 1 hat der Pons-Pilot auch das zweite MotoE-Rennen am Samstag gewonnen und in der WM weitere Punkte auf Jordi Torres (Aspar) gutgemacht, der nicht über Platz sechs hinauskam.

Matteo Ferrari (Gresini) belegte Rang zwei, nachdem er im ersten Rennen in Führung liegend gestürzt war. Polesetter Kevin Zannoni (SIC58) komplettierte das Podest.

Auch das zweite MotoE-Rennen fand bei sonnigen und trockenen Bedingungen statt. Zannoni behauptete am Start zunächst die Führung vor Casadei. Eric Granado (LCR), Ferrari und Hector Garzo (IntactGP) reihten sich dahinter ein.

Schon im Verlauf der ersten Runde zog Casadei an Zannoni vorbei und setzte sich an die Spitze, konnte sich aber nicht merklich absetzen. Zannoni, Granado und Ferrari hielten den Anschluss. Letzterer legte sich zu Beginn der dritten Runde erst Granado zurecht und attackierte auf der letzten Runde Zannoni.

Einen Angriff auf Casadei riskierte Ferrari jedoch nicht mehr. Im Ziel trennten die beiden nur 0,077 Sekunden. Zannoni lief drei Zehntel dahinter ein. Granado sah die Ziellinie nicht, nachdem er in der vorletzten Runde auf Platz vier liegend gestürzt war.

Den Kampf um die vierte Position machten schließlich Garzo und Miquel Pons (LCR) unter sich aus, wobei sich Pons auf der Schlussrunde durchsetzen konnte.

Hinter Torres belegte Randy Krummenacher (IntactGP) Platz sieben. Hikari Okuba (Tech3), Andrea Mantovani (RNF) und Kevin Manfredi (SIC58) rundeten die Top 10 ab. In der WM hat Torres' nur noch 15 Punkte Vorsprung. Casadei ist neuer Zweiter. Ferrari hat eine Position verloren, liegt aber auch nur 16 Zähler zurück.

