MotoE-Rennen 2 Misano: Spinelli feiert Premierensieg nach engem Dreikampf

Die WM-Entscheidung war zwar schon im ersten Rennen der MotoE in Misano gefallen. Im letzten Showdown der Saison 2023 lieferten sich der frisch gebackene Weltmeister Mattia Casadei (Pons), sein Teamkollege Nicolas Spinelli und Hector Garzo (Intact) dennoch einen spannenden Kampf um den Sieg.

Am Start behauptete sich zunächst Polesetter Casadei vor Spinelli und Garzo an der Spitze. Schon in der ersten Runde setzte Spinelli eine Attacke, musste aber zurückstecken.

Diese Reihenfolge blieb zunächst konstant, bis Spinelli in Kurve 12 der vierten Runde von einem Fehler seitens Casadei profitierte. Der Weltmeister fiel noch hinter Garzo auf Platz drei zurück. Der Intact-Pilot erhöhte daraufhin den Druck auf Spinelli.

Mit Anbruch der letzten Runde ging Garzo erstmals in Führung, konnte die beiden Pons-Piloten aber nicht abschütteln. Es entbrannte ein enger Dreikampf um den Sieg, den Spinelli mit einem Manöver in der schnellsten Kurve der Strecke "Curvone" für sich entschied. Am Ende fehlten Garzo knapp zwei Zehntel.

Casadei musste sich schließlich mit Platz drei zufriedengeben. Dahinter kam Andrea Mantovani (RNF) zwar als Vierter ins Ziel, musste wegen Missachtung der Tracklimits auf der letzten Runde aber eine Position an Jordi Torres (Aspar) abgeben.

Damit sicherte sich Torres nach seinem Frühstart im ersten Rennen immerhin den Vizetitel. Denn Matteo Ferrari (Gresini) kam nicht über Platz sieben hinaus und fiel damit in der Gesamtwertung wieder auf den dritten Rang hinter Torres zurück.

Den sechsten Platz im Rennen belegte Kevin Zannoni (SIC58). Hinter Ferrari komplettierten Tito Rabat (Pramac), Miquel Pons (LCR) und Alessandro Zaccone (Tech 3) die Top 10.

Randy Krummenacher (Intact) beendete sein letztes Rennen als MotoE-Rookie auf dem elften Platz. Eric Granado (LCR) und Kevin Manfredi (SIC58) fuhren nach einer Kollision zu Beginn der dritten Runde zwar weiter, bildeten aber das Schlusslicht. Granado erhielt als Unfallverursacher eine Long-Lap-Penalty.

