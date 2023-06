MotoE Rennen 2 Sachsenring: Garzo gewinnt nach Regenabbruch

In einem verkürzten zweiten MotoE-Rennen auf dem Sachsenring feiert Hector Garzo (Intact GP) seinen ersten Saisonsieg. Das ursprünglich auf zehn Runden angesetzte Rennen musste wegen eines Regenschauers in der siebten Runde abgebrochen werden. Das Ergebnis orientierte sich am Stand nach sechs Runden.

Zu dem Zeitpunkt führte Garzo vor Mattia Casadei (Pons) und Jordi Torres (Aspar), der das erste Rennen gewonnen hatte. Der WM-Leader ging auch diesmal von der Poleposition ins Rennen, verlor die Führung jedoch schon am Start an Garzo.

Dieser hielt sich zwei Runden an der Spitze, bevor sich Torres den ersten Platz zurückholte. In dieser Phase des Rennens fielen bereits erste Regentropfen, noch war es aber trocken genug für Slicks. Um die Führung wurde weiter hart gekämpft. Sie wechselte zwischen Torres, Garzo und Casadei hin und her.

Zum entscheidenden Manöver setzte Garzo zu Beginn der sechsten Runde in Kurve 1 an, als er sich auf der Bremse sowohl Casadei als auch Torres schnappte. Nur einen Umlauf später hoben die Fahrer ihre Hand, weil der Regen deutlich zunahm. Das Rennen wurde abgebrochen und nicht wieder aufgenommen.

Randy Krummenacher (Intact GP), der im ersten Rennen noch als Zweiter auf dem Podest stand, kämpfte auch diesmal in der Spitzengruppe. Nach fünf Runden lag der Schweizer noch auf Platz vier, fiel vor dem Rennabbruch aber hinter Eric Granado (LCR) und Nicholas Spinelli (Pons) zurück und wurde Sechster.

Matteo Ferrari (Gresini), Hikari Okubo, Alessandro Zaccone (beide Tech 3) und Andrea Mantovani (RNF) komplettierten die Top 10. In der WM ist Torres' Vorsprung auf 18 Punkte angewachsen. Ferrari hält Platz zwei, gefolgt von Garzo und Krummenacher.

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.