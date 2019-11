MotoE-Saisonfinale in Valencia: Welche Fahrer noch Titelchancen haben

In den drei Verbrenner-Klassen wurden die Titel bereits vor dem Saisonfinale in Valencia vergeben. Spannung verspricht aber nach wie vor die MotoE, in der vor dem Showdown in Spanien noch elf Fahrer die Chance haben, den Titel einzufahren. Es winken noch 50 Punkte, denn in Valencia wird es zwei Rennen geben.

Die besten Karten hat Matteo Ferrari (Gresini), der nach den Siegen beim Heimspiel in Misano (Italien) 72 Punkte auf seinem Konto hat. Die Rennen auf dem Sachsenring und auf dem Red-Bull-Ring beendete er jeweils als Fünfter und leistete sich im Gegensatz zu seinen Konkurrenten keine Fehler.

Erster Verfolger ist Hector Garzo (Tech 3). Der Spanier stand in Misano zwei Mal als Zweitplatzierter auf dem Podium, verzeichnete aber auch schon einen Nuller und hat vor dem Saisonfinale bereit 19 Punkte Rückstand auf Ferrari.

Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith reist als Dritter der Gesamtwertung zum finalen Event des Jahres. Der Brite stand bei den beiden ersten Rennwochenenden in Deutschland und Österreich auf dem Podium, ließ in Misano aber einige Punkte liegen. Er hat bereits 24 Punkte Rückstand auf dem Führenden des Weltcups.

Marc-VDS-Pilot Mike di Meglio verlor in Misano seine Weltcup-Führung Foto: LAT

Mike di Meglio (Marc VDS) führte die Fahrerwertung nach dem Sieg in Österreich an, erlebte in Misano aber ein enttäuschendes Wochenende. Er fiel in Lauf eins aus und kam im zweiten Rennen nur auf Position zehn ins Ziel. Dadurch rutschte der 125er-Weltmeister von 2008 auf die vierte Position der Wertung ab und liegt 25 Punkte zurück.

Xavier Simeon (Avintia), Niccolo Canepa (LCR), Jesko Raffin (Intact), Mattia Casadei (SIC58), Sete Gibernau (Pons), Alex de Angelis (Pramac) und Nico Terol (Angel Nieto) haben ebenfalls noch Chancen, die Meisterschaft zu gewinnen, sind aber auf das Pech der anderen Fahrer angewiesen.

Im Lager von Ajo gibt es in Valencia eine andere Besetzung, denn Niki Tuuli fällt verletzungsbedingt aus. Der Finne wird durch Lucas Mahias ersetzt, der sich noch an die MotoE-Maschine gewöhnen muss. Mahias kommt aus der Supersport-WM und pilotiert normalerweise eine Kawasaki ZX-6R.

Lauf eins wird bereits am Samstag um 16:15 Uhr gestartet. Das finale Rennen findet am Sonntag um 10:05 Uhr statt.

Mit Bildmaterial von LAT.