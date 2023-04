MotoE-Test Barcelona: Granado mit Bestzeit - Spinelli gewinnt Proberennen

Audio-Player laden

In Vorbereitung auf die erste MotoE-Saison mit offiziellem WM-Status wurde in dieser Woche der letzte Vorsaisontest ausgetragen. Gefahren wurde an drei Tagen (Montag bis Mittwoch) auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Nordosten Spaniens. Im Unterschied zum ersten Vorsaisontest, der Anfang März im südspanischen Jerez de la Frontera stattfand, ging es diesmal aber nicht allein um schnelle Rundenzeiten.

Auf dem Programm des Barcelona-Tests stand die Abbildung eines kompletten Rennwochenendes inklusive der Simulation eines zweigeteilten Qualifyings und einer Rennsimulation. Das zweigeteilte Qualifying wurde am Dienstag ausgetragen. Ausschlaggebend für die Zuweisungen der Piloten in die zwei Segmente (quasi Q1 und Q2) waren die Rundenzeiten vom Montag. Die Rennsimulation wurde am Mittwoch durchgeführt.

Ein weiterer Unterschied zum Jerez-Test vor vier Wochen waren die Streckenbedingungen. Die nämlich waren beim Barcelona-Test perfekt. Der Circuit de Barcelona-Catalunya, der 2023 erstmals Teil des MotoE-Rennkalenders ist, war an allen drei Tagen trocken. Somit konnten alle neun MotoE-Teams mit dem für dieses Jahr neuen Einheitsmotorrad, der Ducati V21L, ernsthafte Testarbeit verrichten.

In der Rennsimulation am letzten Testtag hatten zwei MotoE-Neulinge die Nase vorn. Nicholas Spinelli (Pons) gewann das auf sieben Runden angesetzte Proberennen mit 2,6 Sekunden Vorsprung auf Randy Krummenacher (Intact). Dritter wurde Mattia Casadei (Pons), gefolgt von Krummenachers Intact-Teamkollege Hector Garzo und von Andrea Mantovani (RNF).

Der Gesamtschnellste des Barcelona-Tests in puncto Rundenzeit war derweil wie schon beim Jerez-Test wieder Eric Granado. Der Brasilianer in Diensten des LCR-Teams legte am Mittwochnachmittag eine Zeit von 1:47.221 Minuten hin. Granados erste Verfolger in der Zeitenliste waren Spinelli, Casadei, Matteo Ferrari aus dem Gresini-Team sowie Mantovani.

Das Auftaktwochenende der MotoE-Saison 2023 ist das Wochenende des 12./13. Mai in Le Mans (Frankreich). Die erste WM-Saison der Motorrad-Elektrorennserie beginnt somit anlässlich des 1000. Grand Prix der Motorrad-WM.

Rundenzeiten MotoE-Test in Barcelona (Top 10):

01. Eric Granado (LCR) - 1:47.221 Minuten

02. Nicholas Spinelli (Pons) - 1:47.410

03. Mattia Casadei (Pons) - 1:47.545

04. Matteo Ferrari (Gresini) - 1:47.793

05. Andrea Mantovani (RNF) - 1:47.863

06. Jordi Torres (Aspar) - 1:48.037

07. Miguel Pons (LCR) - 1:48.114

08. Alessandro Zaccone (Tech 3) - 1:48.151

09. Randy Krummenacher (Intact) - 1:48.164

10. Hector Garzo (Intact) - 1:48.197

Mit Bildmaterial von Dorna Sports.