MotoE-Test in Jerez: Dominique Aegerter beschert dem Intact-Team die Bestzeit

Intact-Pilot Dominique Aegerter beendete den dreitägigen MotoE-Test in Jerez mit der Bestzeit. Am Montag fuhr Aegerter die schnellste Zeit. Durch das wechselhafte Wetter an den beiden Folgetagen wurde diese Zeit von keinem Fahrer unterboten.

Mit seiner 1:48.634er-Runde war Aegerter um 0,244 Sekunden schneller als Weltcup-Sieger Jordi Torres (Pons). Eric Granado (LCR) reihte sich mit 0,291 Sekunden Rückstand auf Position drei ein.

"Unser erster Test ist sehr erfreulich verlaufen", bilanziert Aegerter, der 2022 seine dritte Saison in der MotoE bestreiten wird. "Wir waren in jeder Session vorne dabei, egal wie die Bedingungen waren. Das stimmt mich sehr zuversichtlich, was die Vorbereitung für die MotoE-Saison angeht."

Keine idealen Bedingungen in Andalusien

"Am Montag waren die Verhältnisse am besten und wir haben den Auftakt mit der Bestzeit beendet. Die Rundenzeit hat auch den letzten Tag überstanden. Ich freue mich also, das erste Kräftemessen als Gesamtschnellster beendet zu haben", berichtet der Schweizer.

Dominique Aegerter setzte sich gegen Rivale Jordi Torres durch Foto: IntactGP

"Allerdings bin ich zum Schluss nur zweimal drei Runden gefahren. Anfänglich war die Strecke am Morgen in einigen Kurven noch nass und auf den Geraden trocken. Daher haben wir diese Session ausfallen lassen. Am Mittag hätte eine Simulation von Q1 und Q2 stattfinden sollen. Aber wegen eines technischen Defekts an einem Motorrad ist dieses Vorhaben abgebrochen worden", bedauert Aegerter.

MotoE-Bike trotz leichterer Batterie immer noch sehr träge

Von der um 15 kg leichteren Batterie und der verbesserten Reichweite spürte Aegerter nicht viel. "Aus technischer Sicht hat es einige Neuerungen gegeben, die ich allerdings noch nicht so richtig spüre. Das betrifft einerseits die leichtere Batterie sowie auch einen neuen Hinterreifen von Michelin", so Aegerter.

Dominique Aegerter ging wie gewohnt sehr beherzt zur Sache Foto: IntactGP

"Das Motorrad ist nach wie vor noch sehr schwer, es hat viele Stürze gegeben", stellt er fest. "Ich hoffe für alle Fahrer, die an diesen drei Tagen gestürzt sind, dass sie sich nicht ernsthaft verletzt haben. Bei halbnassen Streckenverhältnissen am Dienstagnachmittag bin ich daher kein unnötiges Risiko eingegangen."

"In den zwei vorangegangenen Trainings war die Strecke schön nass und ich konnte im Regen ein gutes Gefühl aufbauen", berichtet der Intact-Pilot. Die MotoE-Saison 2022 beginnt am 30. April in Jerez. In diesem Jahr umfasst der Kalender sieben Stationen.

Mit Bildmaterial von IntactGP.