Neue Ducati V21L MotoE: Jedes der 18 Bikes erhält individuellen Frauennamen

Die fünfte Saison der MotoE stellt eine große Veränderung für die Rennserie mit Elektromotorrädern dar. Einerseits wurde der Weltcup zu einer offiziellen FIM-Weltmeisterschaft aufgewertet. Andererseits ersetzt Ducati die Einheitsmotorräder von Energica.

In dieser Woche finden von Montag bis Mittwoch in Jerez (Spanien) die ersten offiziellen Testfahrten für die Saison 2023 statt. Die neun MotoE-Teams nahmen erstmals die neue Ducati V21L in Empfang. Dabei entdeckten sie eine kleine Überraschung.

Ducati hat allen 18 Motorrädern einen individuellen Namen gegeben und diesen beim Rahmen eingraviert. Es handelt sich natürlich um Frauennamen. Noch hat Ducati keine komplette Liste veröffentlicht, wie das Motorrad von jedem Fahrer heißt.

Aber es sind schon einige Namen durchgesickert. Die Motorräder des Gresini-Teams heißen zum Beispiel Dafne und Felsinea und jene bei LCR Fernanda und Claudia.

In der neuen MotoE-WM ist auch wieder mit Maria Herrera eine Dame am Start. Die Spanierin fährt weiterhin für das Aspar-Team von Jorge Martinez. Ihre Ducati lautet auf den Namen Elisa. Herrera hat bisher alle MotoE-Rennen der Geschichte bestritten.

Ducati hat allen neuen Elektromotorrädern einen Namen gegeben Foto: Motorsport.com

Für das IntactGP-Team fährt der Schweizer Randy Krummenacher. Sein Motorrad heißt Ludovica. Das deutsche Team hat auf zwei Bikes aufgestockt. Der Teamkollege von "Krummenator" ist Hector Garzo. Der Spanier fährt mit der Patrizia.

Insgesamt haben die Teams sechs Testtage, um das neue Elektromotorrad von Ducati kennenzulernen. Nach den drei Tagen in Jerez stehen Anfang April drei weitere Testtage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf dem Programm.

Die MotoE gastiert in diesem Jahr an acht MotoGP-Wochenenden in Europa. Der Start in die neue Ducati-Ära findet am 13. Mai in Le Mans (Frankreich) statt. Nach dem neuen Zeitplan gehen beide Rennen immer am Samstag über die Bühne.

Mit Bildmaterial von Aspar.