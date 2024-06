Update: So geht es Lukas Tulovic nach dem schweren MotoE-Sturz in Mugello

Mit dem zweiten Startplatz begann das MotoE-Wochenende in Mugello für Lukas Tulovic vielversprechend. "Nach einem schwierigen Start am Freitag lief es im Qualifying sehr gut", sagt er zu seinem Start ins Italien-Wochenende.

"Ich fühlte mich so gut wie noch nie in dieser Saison auf dem Motorrad, und die erste Startreihe machte Lust auf mehr." Dem Deutschen gelang Samstagmittag im ersten Rennen auch ein sehr guter Start und er mischte in der Spitzengruppe mit.

Aber am Ende der ersten Runde stürzte Tulovic in der schnellen Bucine-Kurve (Zielkurve) schwer und lag in den ersten Momenten reglos im Kiesbett. Das Rennen wurde sofort abgebrochen, damit sich die Hilfskräfte um den Fahrer vom IntactGP-Team kümmern konnten.

Nach wenigen Minuten gab es die erste Entwarnung, denn die Rennleitung meldete, dass Tulovic das Bewusstsein wiedererlangt hatte. Nach weiteren Untersuchungen im Medical Center wurde der 23-Jährige nach Florenz in ein Krankenhaus zur eingehenden Behandlung gebracht.

"Leider kann ich nichts über das Rennen sagen, weil ich mich an nichts mehr erinnern kann", heißt es in einer ersten Reaktion von Tulovic. "Trotzdem ist es sehr ärgerlich, wie es ausgegangen ist. Denn im Krankenhaus wurden mehrere Verletzungen diagnostiziert.

Tulovic hat sich eine Hals- und Lungen-Quetschung sowie einen beidseitigen Pneumothorax (ein kleiner Riss in der Lunge) und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Der Deutsche blieb über die Nacht auf Sonntag im Krankenhaus in Florenz.

Es ist geplant, dass er am Sonntag nach Deutschland zurückkehren wird. "Das Gute ist, dass ich jetzt ein paar Wochen Zeit habe, um mich zu erholen", blickt Tulovic auf die Genesungszeit. Er kündigt an: "Ich will in Assen wieder dabei sein."

Das fünfte MotoE-Rennwochenende der Saison findet Ende Juni im Rahmen der TT in den Niederlanden statt. Am 15. Juni wird Tulovic übrigens seinen 24. Geburtstag feiern.

Mit Bildmaterial von IntactGP/Ronny Lekl.