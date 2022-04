Zweiter MotoE-Test in Jerez: Dominique Aegerter gewinnt Proberennen

Audio-Player laden

Anfang der Woche fand der zweite offizielle MotoE-Test auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto in Spanien statt. Von Montag bis Mittwoch (11. bis 13. April) waren die Elektromotorräder im Einsatz. An jedem der drei Tage gab es drei separate Sessions.

Am Montag begann Eric Granado (LCR) am Vormittag mit der Bestzeit von 1:49.765 Minuten. In der zweiten Session war Matteo Ferrari (Gresini) mit 1:49.153 Minuten der Schnellste. Schließlich gab es am Nachmittag eine Qualifying-Simulation.

In diesem Jahr gibt es für die MotoE ein neues Qualifying-Format. Die zehn langsamsten Fahrer der Freien Trainings treten in Q1 an, die acht Schnellsten sind direkt für Q2 qualifiziert. Und die beiden Schnellsten von Q1 ziehen ins Q2 ein. Beide Sessions dauern zehn Minuten.

In dieser ersten Qualifying-Simulation war am Montag Granado mit 1:49.020 Minuten der Schnellste. Am Dienstag schlug das Wetter um. Es regnete und es gab nicht so viel Fahrbetrieb. Bradley Smith (RNF) fuhr im Nassen mit 1:58.080 Minuten Bestzeit.

Am Mittwoch war die Strecke wieder trocken. Hector Garzo (Tech 3) fuhr mit 1:48.458 Minuten die absolute Testbestzeit. Schließlich fand auch noch ein Proberennen statt. Dieses wurde von Dominique Aegerter (IntactGP) gewonnen. Der Schweizer hatte im Ziel 1,6 Sekunden Vorsprung.

Garzo und Mattia Casadei (Pons) standen auf dem Podest. Für zwei Mitfavoriten endete die Rennsimulation vorzeitig. Granado stürzte bei Halbzeit in Kurve 1. Und Jordi Torres (Pons), der zweimal den MotoE-Weltcup gewonnen hat, musste mit technischem Problem an die Box.

Dominique Aegerter zieht positives Fazit

"Es waren drei lange Tage hier in Jerez", berichtet Aegerter, "denn zum einen fiel mir die Umstellung von der Supersport-Maschine vom Sonntag zur MotoE am Montag nicht ganz so leicht wie sonst, weil einfach wenig Zeit dazwischen lag."

"Als ich am Montag angekommen bin, sind wir direkt drei Sessions gefahren. Am Dienstag dann leider keine, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Erst hat es geregnet, aber die anschließende Sonne hat die Strecke nicht vollständig abgetrocknet."

Der Schweizer will in diesem Jahr den Weltcup gewinnen Foto: IntactGP

"Daher haben wir uns entschieden, nicht auf die Strecke zu gehen. Es macht schlichtweg keinen Sinn, in diesen Bedingungen etwas zu probieren oder gar zu riskieren. Mittwochmorgen war der Kurs noch immer nicht völlig trocken, daher haben wir auch diese Session ausgelassen."

"In der zweiten Session lief es dann gut, ich habe mich wohlgefühlt und bin gut zurechtgekommen. Meine Crew hat mir wirklich ein gutes Bike vorbereitet. Daher fiel es mir leicht, immer schnellere Zeiten zu fahren."

"In der letzten Session sind wir eine neun Runden umfassende Rennsimulation gefahren, in die ich von Position zwei gestartet bin. Die Laufzeit der Batterie kam da so langsam an ihre Grenzen, aber es ist aufgegangen und die Zeiten waren wirklich schnell."

"Ich hatte einen guten Start, bin dann auf Rang drei zurückgefallen, habe mir schließlich aber die Spitze erobert und sogar noch 1,6 Sekunden herausgefahren. Es freut mich natürlich, den Test so zu beenden und hoffe, in drei Wochen hier in Jerez auch die 25 Punkte mitnehmen zu können."

Der Saisonauftakt der MotoE findet im Rahmen des MotoGP-Rennwochenendes in Jerez statt. Am 30. April sowie am 1. Mai steht je ein Rennen auf dem Programm.

Ergebnis Rennsimulation (Top 5):

01. Dominique Aegerter (IntactGP) - 9 Runden

02. Hector Garzo (Tech 3) +1.601 Sekunden

03. Mattia Casadei (Pons) +6.702

04. Hikari Okubo (Ajo) +6.851

05. Kevin Zannoni (SIC58) +14.897

Schnellste Testzeiten (Top 5):

01. Hector Garzo (Tech 3) - 1:48.458 Minuten

02. Dominique Aegerter (IntactGP) - 1:48.480

03. Matteo Ferrari (Gresini) +1:48.505

04. Eric Granado (LCR) - 1:48.666

05. Miquel Pons (LCR) - 1:48.712

Mit Bildmaterial von IntactGP.