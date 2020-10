04:14

Moto3 FT2: Fernandez wieder schnell

In den ersten Minuten fahren schon sieben Fahrer unter zwei Minuten. Zunächst setzt sich Raul Fernandez an die Spitze, aber dann wird er von Andrea Migno verdrängt. Der Italiener markiert 1:59.555 Minuten.



In den Top 5 sind Migno, Fernandez, Masia, Antonelli und Foggia.