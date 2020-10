09:44

MotoGP: Stimmen der Top 3

Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha; 1.): "Als ich heute Morgen gestürzt bin, habe ich mich schon gefragt, ob ich am Nachmittag überhaupt würde fahren können. Ich bin ja gestern schon gestürzt, heute Morgen wieder. Im Qualifying lief es aber gut. Die Runde war nicht perfekt, aber sie hat gereicht. Die erste Startreihe war das Ziel. Jetzt ist es sogar die Pole-Position geworden."



Maverick Vinales (Yamaha; 2.): "Ich bin recht zufrieden. Die Rundenzeit ist mir ehrlich gesagt nicht so schwergefallen. Das ist ein gutes Zeichen. Das Tempo und der Rhythmus stimmen. Morgen wollen wir noch ein kleines bisschen an der Konstanz arbeiten."



Cal Crutchlow (LCR-Honda; 3.): "Wie schon in Le Mans komme ich langsam besser zurecht mit dem Bike. Meinem Arm geht es inzwischen auch ein bisschen besser. Das Team hat gut gearbeitet. Am Ende hatte ich den perfekten Abstand zu Petrucci und bin in die erste Reihe gefahren. Ein paar Zehntelsekunden habe ich trotzdem liegengelassen, aber ich bin happy."