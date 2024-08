MotoGP-Liveticker Aragon: Das war der Freitag - Marc Marquez dominiert

Vier Strafen in der Moto2-Klasse

In der Moto3-Klasse wurden heute gar keine Vergehen geahndet.



In der Moto2-Klasse werden Albert Arenas, Dennis Foggia, Alex Escrig und Filip Salac in der Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt, weil sie andere Fahrer behindert haben. Fermin Aldeguer erhält für sein erstes Vergehen eine Verwarnung.



Ebenso wird in der MotoGP-Klasse Maverick Vinales verwarnt, weil er Jorge Martin in Kurve 8 behindert hat.