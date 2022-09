MotoGP-Liveticker Aragon: Jetzt das Rennen der Moto2!

Moto2: Vorsprung schmilzt

Acosta kann die Lücke zu Teamkollege Fernandez an der Spitze in kleinen Schritten schließen. In der sechsten Rennrunde fährt er mit 1:52.484 Minuten die bisher schnellste Zeit und reduziert den Rückstand auf eine knappe Sekunde.



Canet kann als Dritterden Anschluss halten. Arbilino muss abreißen lassen.