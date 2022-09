MotoGP-Liveticker Aragon: Rote erste Reihe! So lief der Qualifying-Tag

MotoGP-Qualifying: Die Stimmen der Top 3

Francesco Bagnaia (Ducati; 1.): "Ich glaube, das ist meine beste Rundenzeit überhaupt. Nie zuvor ist mir eine so perfekte Runde gelungen. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Der Samstag hätte für uns nicht besser zu Ende gehen können. Mit Blick auf das Rennen muss ich sagen, wir sind sehr stark, aber auch Fabio [Quartararo] ist sehr stark. Von ganz vorne zu starten, ist da sicherlich ein Vorteil."



Jack Miller (Ducati; 2.): "Wir haben die Abstimmung für diese Strecke leicht verändert, weil es diesmal extrem wenig Grip gibt. Das hat sich heute Morgen direkt positiv bemerkbar gemacht. Im FT3 ist mir eine gute Runde gelungen. Im Qualifying lief es auch richtig gut. Ich habe auf beiden Runden alles geben, aber die Zeit von 'Pecco' ist schon sehr beeindruckend. Ich bin happy, in der ersten Reihe zu stehen. Morgen will ich versuchen, den Fehler vom letzten Rennen zu vermeiden."



Enea Bastianini (Gresini-Ducati; 3.): "Die Poleposition lag heute in Reichweite. Aber auf meiner letzten Runde hatte ich einen Fehler drin. Mein Hauptziel für heute war es, in die erste Startreihe zu fahren. Das habe ich geschafft. Das Rennen wird nicht einfach, denn es gibt hier in diesem Jahr weniger Grip als sonst. Ich freue mich schon auf morgen."